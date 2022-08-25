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Esenyurt'ta akıntıya kapılan çocuğu 2 kişi kurtardı

25.08.2022 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Caddede akıntıda sürüklenen çocuğun kurtarılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Esenyurt'ta sağanak nedeniyle oluşan akıntıya kapılan çocuğu, 2 kişi caddenin kenarına çekerek kurtardı.

Pınar Mahallesi'nde, yokuşunda bulunduğu bir caddede sağanak nedeniyle oluşan selde 1 çocuk akıntıya kapıldı.

Bir süre akıntıda sürüklenen çocuk, yol kenarındaki otomobile tutunarak kurtulmaya çalıştı.

Durumu gören 2 kişi, çevredekilerin de yardımıyla akıntıya kapılan çocuğu caddenin kenarına çekti.

Akıntıya kapılan çocuğun kurtarılması cep telefonu kamerasınca da kaydedildi.

- Selde otomobile tutunan kadını çevredekiler kurtardı

Aynı caddede sele kapılan kadın ise son anda bir otomobile güçlükle tutundu.

Çevredekilerin yardımıyla binanın girişine alınan kadının kurtarılma anı da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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sel Esenyurt çocuk kurtarma

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