Esenyurt'ta akıntıya kapılan çocuğu 2 kişi kurtardı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Esenyurt'ta sağanak nedeniyle oluşan akıntıya kapılan çocuğu, 2 kişi caddenin kenarına çekerek kurtardı.

Pınar Mahallesi'nde, yokuşunda bulunduğu bir caddede sağanak nedeniyle oluşan selde 1 çocuk akıntıya kapıldı.

Bir süre akıntıda sürüklenen çocuk, yol kenarındaki otomobile tutunarak kurtulmaya çalıştı.

Durumu gören 2 kişi, çevredekilerin de yardımıyla akıntıya kapılan çocuğu caddenin kenarına çekti.

Akıntıya kapılan çocuğun kurtarılması cep telefonu kamerasınca da kaydedildi.

- Selde otomobile tutunan kadını çevredekiler kurtardı

Aynı caddede sele kapılan kadın ise son anda bir otomobile güçlükle tutundu.

Çevredekilerin yardımıyla binanın girişine alınan kadının kurtarılma anı da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz