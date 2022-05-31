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Esenyurt'ta bir çocuğa tacizde bulunduğu iddia edilen zanlı tutuklandı

31.05.2022 19:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta bir çocuğa tacizde bulunduğu iddia edilen zanlı tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Esenyurt'ta bir çocuğa tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Süleymaniye Mahallesi Ispartakule Caddesi'nde önceki akşam yaşanan olayda, yabancı uyruklu M.A.B. (25), yaşı küçük bir çocuğa tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Sorgusu yapılmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- Olayın geçmişi

Ispartakule Caddesi'ndeki caminin önünde bir kişinin, yaşı küçük bir çocuğu taciz ettiği iddiası üzerine mahalle sakinleri toplanmıştı.

Zanlı, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, mahalle sakinleri şüpheliye yönelik linç girişiminde bulunmuştu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da bölgeye gelerek vatandaşlarla görüşmüş, daha sonra gözaltına alınan zanlı emniyete götürülmüştü.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bugün Esenyurt ilçemiz Süleymaniye Mahallesi'nde çocuğa yönelik tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli şahıs, kısa sürede güvenlik güçlerimizce yakalanmıştır. İnsanlık suçu olarak gördüğümüz bu eylemleri nefretle ve esefle kınıyoruz, lanetliyoruz." ifadelerine yer verilmişti.

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