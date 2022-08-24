Esenyurt'ta bir kişi evinde ölü bulundu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Esenyurt'ta tek başına yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

Fatih Mahallesi 933. Sokak'taki beş katlı binanın birinci katındaki daireden kötü kokular gelmesi üzerine apartman sakinleri polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Adrese gelen ekipler, kapıyı kırarak girdikleri dairede, yalnız yaşadığı öğrenilen kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

Yaklaşık 3-4 gün önce öldüğü tespit edilen kişinin ölüm nedeninin belirlenmesine çalışıldığı bildirildi.



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