YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Esenyurt'ta ehliyetsiz sürücü, otomobiliyle polisten kaçarken bir araç ve kafeye çarptı

Esenyurt'ta ehliyetsiz sürücü, otomobiliyle polisten kaçarken bir araç ve kafeye çarptı

13.06.2022 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polis, sürücü ile yanındaki kişiyi gözaltına aldı

Esenyurt'ta ehliyetsiz sürücü, otomobiliyle polisten kaçarken bir araç ve kafeye çarptı

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta sürücü belgesi olmayan ve kullandığı otomobiliyle polisten kaçarken bir araç ve kafeye çarpan sürücü ile yanındaki kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ehliyetsiz sürücü Caner A. kullandığı 34 DSA 490 plakalı otomobille polis ekiplerinden kaçarken İnönü Mahallesi 348. Sokak'ta seyir halindeki 34 LJC 84 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Daha sonra savrulan otomobil, bir kafeye çarparak durabildi.

Kaza nedeniyle kafe ile hafif ticari araçta hasar oluştu.

Polis ekipleri, kazanın ardından sürücünün yanındaki kişiyi olay yerinde, kaçan sürücüyü ise kısa süre sonra yakaladı.

Bu arada, kaza anı kafenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Esenyurt'ta ehliyetsiz sürücü, otomobiliyle polisten kaçarken bir araç ve kafeye çarptı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü İstanbul'da kutlandıJandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü İstanbul'da kutlandı
Erzincan AFAD Müdürlüğü binasına düşen yıldırım hasara neden olduErzincan AFAD Müdürlüğü binasına düşen yıldırım hasara neden oldu
A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Litvanya, Türkiye'ye geldiA Milli Futbol Takımı'nın rakibi Litvanya, Türkiye'ye geldi
Anahtar Kelimeler:
polis Esenyurt

İstanbul Namaz Vakitleri 15 Haziran Çarşamba

İmsak
03:24
Sabah
05:24
Öğle
13:10
İkindi
17:09
Akşam
20:45
Yatsı
22:36

İstanbul Nöbetçi Eczaneler15 Haziran Çarşamba

Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Taşoluk Filiz Eczanesi
Arnavutkoy
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
Özdemir Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tam 8 kadınla aynı anda ilişki yaşıyor! “İsimleri hatırlamak...”

Tam 8 kadınla aynı anda ilişki yaşıyor! “İsimleri hatırlamak...”

Çok az biliniyor! Hayrete düşürdü

Çok az biliniyor! Hayrete düşürdü

Yazın kurtarıcı görevi üstlenecek en iyi nemlendirici yüz kremleri

Yazın kurtarıcı görevi üstlenecek en iyi nemlendirici yüz kremleri

Renklendirmek istediler! “Davet edince her şey değişti”

Renklendirmek istediler! “Davet edince her şey değişti”

Ukraynalı mülteci taklidi yaptı! Rus kadın sınır dışı edildi

Ukraynalı mülteci taklidi yaptı! Rus kadın sınır dışı edildi

Oyun oynarken kendini kaybedenlere özel en rahat oyuncu koltukları

Oyun oynarken kendini kaybedenlere özel en rahat oyuncu koltukları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.