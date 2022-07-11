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Esenyurt'ta ev ve iş yerlerindeki su birikintilerinin tahliye çalışmaları tamamlandı

11.07.2022 19:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta ev ve iş yerlerindeki su birikintilerinin tahliye çalışmaları tamamlandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği, Esenyurt'ta ev ve iş yerlerinde sağanak sonrası oluşan su birikintilerinin tahliye çalışmalarının büyük oranda tamamlandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 10 Temmuz Pazar günü meydana gelen kuvvetli sağanak sonrasında Esenyurt ilçesinde Haramidere'nin taşması nedeniyle Yeşilkent ve Pınar mahallelerinde su baskınından zarar gören ev ve iş yerlerindeki su birikintilerinin tahliye çalışmaları büyük oranda tamamlandı.

AFAD, İBB, Esenyurt Kaymakamlığı, Esenyurt Belediyesi, gönüllü kişi ve kuruluşlarının desteğiyle konut ve iş yerlerinde tamir-bakım ve zarar gören vatandaşlara psikolojik destek hizmetleri veriliyor, cadde ve sokaklarda oluşan birikintilerin temizlik çalışmaları sürüyor.

Zarar Tespit Komisyonu tarafından 144 konutta "zarar tespit" çalışmaları tamamlandı, iş yerlerindeki tespit çalışmaları ise devam ediyor.

Yapılan tespitlerde azami 80 bin liraya kadar olan zarar ödemeleri, ilgililer adına Halk Bankasına yatırıldı ve gerekli bilgilendirilmeler yapıldı.

Bugün itibariyle devlet tarafından zarar gören 144 konutun ilgilisine toplam 3 milyon 21 bin lira ödendi.

Barınma ihtiyacı olan 98 kişinin KYK Mahir İz Erkek Öğrenci Yurdunda misafir edilmesine devam ediliyor.

AFAD Koordinasyonunda başlatılan çalışmalar, İBB, Esenyurt Kaymakamlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Esenyurt Belediyesi, Defterdarlık, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Karayolları Bölge Müdürlüğü, DSİ Bölge Müdürlüğü, BEDAŞ, Destek AFAD Gönüllüleri, Sivil Toplum Kuruluşları (Kızılay, İHH) ve mahalle muhtarlıkları işbirliğiyle sürdürülüyor.

Valilik açıklamasında çalışmalarda görev alan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, çalışanlarına, gönüllü sivil toplum kuruluşlarına, gönüllülere ve basın mensuplarına teşekkür edildi.

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