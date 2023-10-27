YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Esenyurt'ta kafasına satır darbesi alan kişi ağır yaralandı

Esenyurt'ta kafasına satır darbesi alan kişi ağır yaralandı

27.10.2023 15:11 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Satırlı kavga çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı

Esenyurt'ta bir kişi emlakçı komşusunu satırla ağır yaraladı.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 2013. Sokak'ta Ergin Bayram (28), aynı sitede emlakçılık yapan Orhan Kaplan ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesiyle olay yerinden ayrılıp satırla dönen genç, Kaplan'ı kafasından yaraladı.

Kavgayı çevredekiler ayırırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Kaplan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polisin ise kaçan saldırganı arama çalışmaları sürüyor.

Öte yandan kavga anları çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başakşehir’de iş yerinde doğalgaz patlaması: Müdahale sırasında 1 kişi dumandan etkilendiBaşakşehir’de iş yerinde doğalgaz patlaması: Müdahale sırasında 1 kişi dumandan etkilendi
Down sendromlu 7 yaşındaki Muhammet’in acı ölümüDown sendromlu 7 yaşındaki Muhammet’in acı ölümü
Söke’de ilçe protokolü 100. Yıl için koştuSöke’de ilçe protokolü 100. Yıl için koştu
Anahtar Kelimeler:
Esenyurt kavga satır

İstanbul Namaz Vakitleri 28 Ekim Cumartesi

İmsak
05:57
Sabah
07:23
Öğle
12:53
İkindi
15:45
Akşam
18:13
Yatsı
19:34

İstanbul Nöbetçi Eczaneler28 Ekim Cumartesi

Vitamin eczanesi
Uskudar
Genç eczanesi
Arnavutkoy
Ada eczanesi
Kadikoy
Arya eczanesi
Bahcelievler
Zambak eczanesi
Uskudar
Aybüke irem eczanesi
Kadikoy
Teoman eczanesi
Maltepe
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Başına resmen talih kuşu kondu! Milyoner oldu

Başına resmen talih kuşu kondu! Milyoner oldu

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Çığlık sesleri duyuldu! Cansız bedeni bacanın içinde bulundu

Çığlık sesleri duyuldu! Cansız bedeni bacanın içinde bulundu

Canlı canlı yediği ahtapot boğazına sıkışınca boğuldu

Canlı canlı yediği ahtapot boğazına sıkışınca boğuldu

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.