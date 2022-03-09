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Esenyurt'ta köprüden TEM bağlantı yoluna atlayan kişi hayatını kaybetti

09.03.2022 02:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta köprüden TEM bağlantı yoluna atlayan kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - İstanbul Esenyurt'ta Haramidere Bağlantı Yolundaki köprüden yola atlayan kişi yaşamını yitirdi.

Süleymaniye Mahallesi Balıkyolu Köprüsü’nden atlayan Rojad Yürek, Balıkyolu Köprüsü’nden Esenyurt TEM Otoyolu bağlantı yoluna atladı. Anayola düşen Yürek'i fark etmeyen araçların çarpması sonucu yaklaşık 200 metre sürüklendi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis yolda önlem alırken sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Rojad Yürek’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri, Balıkyolu Köprüsü’nde ve Yürek’in düştüğü yolda uzun süre inceleme yaptı.

Yapılan incelemenin ardından Yürek’in cenazesi Esenyurt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yürek'e çarpan 5 aracın sürücüsü ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Araçların kaldırılmasının ve yolun temizlenmesinin ardından Esenyurt TEM Otoyolu bağlantı yolunda trafik normale döndü.

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