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Esenyurt'ta mobilyacıda çıkan yangın söndürüldü

11.06.2022 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta mobilyacıda çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - İstanbul Esenyurt'ta mobilya mağazasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bağlarçeşme Mahallesi Bağlarçeşme Caddesi'ndeki 4 katlı binanın girişinde bulunan mobilyacıda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, mağazada hasar oluştu.

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