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  4. Esenyurt'ta okullardan dizüstü bilgisayar çalan zanlı tutuklandı

Esenyurt'ta okullardan dizüstü bilgisayar çalan zanlı tutuklandı

11.12.2023 10:58 | Son Güncelleme:
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Şüphelinin hırsızlık anları güvenlik kameralarınca kaydedildi

Esenyurt'ta, 10 okuldan dizüstü bilgisayarlar ile elektronik eşya çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki bazı okullarda hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen İlçe Asayiş Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarından şüphelinin kimliğini tespit etti.

10 okuldan dizüstü bilgisayarlar ile elektronik eşya çaldığı belirlenen şüpheli Sezgin A. yakalandı. Çeşitli suçlardan kaydı olduğu öğrenilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan şüphelinin okullardan dizüstü bilgisayar ile elektronik eşya çaldığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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Şüpheli Esenyurt dizüstü bilgisayar hırsızlık okul

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