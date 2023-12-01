Esenyurt'ta tekel bayisi sahibine silahlı saldırı kamerada

Alınan bilgiye göre, 22 Kasım akşamı Süleymaniye Mahallesi Hacı Bektaş-i Veli Caddesi'ndeki bir tekel bayisine 3 kişi geldi.

Bir süre işletmeciyle tartışan şüphelilerden biri silahını çekip bayinin sahibi Lokman Sadak'ı bacağından vurdu. Hastaneye kaldırılan Sadak'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili 1 kişiyi yakaladı, 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan, silahlı saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde dükkanda yaşanan tartışma ve saldırı yer alıyor.

