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Esenyurt'ta tekel bayisi sahibine silahlı saldırı kamerada

01.12.2023 08:00 | Son Güncelleme:
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Esenyurt'ta tekel bayi sahibinin yaralandığı silahlı saldırı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, 22 Kasım akşamı Süleymaniye Mahallesi Hacı Bektaş-i Veli Caddesi'ndeki bir tekel bayisine 3 kişi geldi.

Bir süre işletmeciyle tartışan şüphelilerden biri silahını çekip bayinin sahibi Lokman Sadak'ı bacağından vurdu. Hastaneye kaldırılan Sadak'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili 1 kişiyi yakaladı, 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan, silahlı saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde dükkanda yaşanan tartışma ve saldırı yer alıyor.

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