YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Esenyurt'ta yanan binada mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Esenyurt'ta yanan binada mahsur kalanları itfaiye kurtardı

25.04.2022 23:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta yanan binada mahsur kalanları itfaiye kurtardı

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta bir binanın üçüncü katında çıkan yangında mahsur kalan 3 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Selahaddin Eyyubi Mahallesi 1552. Sokak'ta, 6 katlı bir binanın üçüncü katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının başladığı katta mahsur kalan 3 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Dumandan etkilendikleri tespit edilen bina sakinleri, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Göç yollarındaki değişimler leyleklerin yaşamını etkiliyorGöç yollarındaki değişimler leyleklerin yaşamını etkiliyor
Anahtar Kelimeler:
yangın polis Esenyurt

İstanbul Namaz Vakitleri 27 Nisan Çarşamba

İmsak
04:24
Sabah
06:01
Öğle
13:07
İkindi
16:56
Akşam
20:03
Yatsı
21:33
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Estetiksiz halini paylaştı! “Kendimi tanıyamıyorum”

Estetiksiz halini paylaştı! “Kendimi tanıyamıyorum”

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

En az parayı verip en yüksek özelliği isteyenler için amiral gemisi telefon önerileri

En az parayı verip en yüksek özelliği isteyenler için amiral gemisi telefon önerileri

Eleştirilince makbuzlarla gösterdi! “Gidin ağlayın”

Eleştirilince makbuzlarla gösterdi! “Gidin ağlayın”

Sadece doğum günü kutlayacaklardı! Hayatları değişti

Sadece doğum günü kutlayacaklardı! Hayatları değişti

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.