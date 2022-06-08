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Esenyurt'taki tekel bayisi sahibinin ölümü davasında mütalaa

08.06.2022 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Savcılık, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta sipariş verdiği buzun parası nedeniyle tartıştığı tekel bayisi sahibini silahla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Hüseyin Yaşatan ile avukatı katıldı. Maktul Ferdi Özekinci'nin ailesi ve avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen tanık Seyedpezhman Hosseınırahımı, olay tarihlerinde maktulün işlettiği tekel bayinde çalıştığını belirterek, "Olay günü müşteri olan sanığa sipariş götürdüm. Sanık bizim bayiden buz siparişi vermişti. Gittiğimde çok sinirliydi, agresifti, sanırım alkollüydü. Zaten benim paramı da vermedi. Sanık yanağımdan bir makas aldı, 'otur paranı vereceğim' dedi. Ben 'elini çek' dedim. Bunun üzerine sanık, böyle dediğim için bana bir yumruk attı. Ben bunu pek önemsemedim. Tekel bayisine geri döndüm." dedi.

Olayı patronu olan maktul Ramazan Özekinci'ye anlattığını aktaran tanık Hosseınırahımı, aradan 1-2 saat geçtikten sonra bir silah sesi duyduğunu, sanığın maktule silahla ateş ettiğini gördüğünü söyledi.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Hüseyin Yaşatan'ın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Mütalaa ile ilgili söz verilen sanık avukatı mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi.

Mahkeme, sanık avukatına mütalaaya karşı beyanda bulunması için süre vererek, duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul Ferdi Özekinci ile müşteki Ramazan Özekinci'nin kardeş oldukları ve Esenyurt’ta tekel bayi işlettikleri kaydediliyor.

Olay tarihi 24 Ekim 2021’de sanık Hüseyin Yaşatan'ın maktulün iş yerinden buz sipariş verdiği, sonrasında ikili arasında siparişin bedeli ile ilgili tartışma çıktığı aktarılan iddianamede, bu tartışma sonrasında sanığın silahıyla Özekinci'yi öldürdüğü belirtiliyor.

İddianamede, sanık Hüseyin Yaşatan hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis ile "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

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