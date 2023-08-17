YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Esenyurt'taki trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı

Esenyurt'taki trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı

17.08.2023 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta bir otomobilin çarpması sonucu bariyerlere vuran taksideki bir kişi ağır yaralandı.

Esenyurt'taki trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı

Avcılar Haramidere bağlantı yolunda Ankara istikametine giden Ferhat Bingöl yönetimindeki 34 THB 17 plakalı taksiye, aynı istikamette ilerleyen 34 S 8533 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan taksi bariyerlere vurdu. Taksi sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, yanındaki şoför arkadaşı Mustafa Çinge ağır yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Taksiye çarpan otomobilin plakasının kaza sırasında düştüğünü tespit eden polis ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Bingöl ile Çinge'nin aynı takside çalıştığı ve değişim yaptıkları sırada kazanın gerçekleştiği öğrenildi.

Kaza nedeniyle bölgede yoğunlaşan trafik, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana'da kaçakçılık operasyonunda 8 kişi gözaltına alındıAdana'da kaçakçılık operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı
Esrarengiz otomobil merak konusuEsrarengiz otomobil merak konusu
Hastanede çocuklara özel ’akşam polikliniği’ hizmetiHastanede çocuklara özel ’akşam polikliniği’ hizmeti
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Esenyurt taksi

İstanbul Namaz Vakitleri 17 Ağustos Perşembe

İmsak
04:32
Sabah
06:08
Öğle
13:13
İkindi
17:02
Akşam
20:08
Yatsı
21:38

İstanbul Nöbetçi Eczaneler17 Ağustos Perşembe

Taksim çiçek eczanesi
Beyoglu
Deva eczanesi
Buyukcekmece
Lotus eczanesi
Fatih
Gülşen eczanesi
Gaziosmanpasa
Akdeniz eczanesi
Sultanbeyli
Şifa eczanesi
Bahcelievler
Berna eczanesi
Sultangazi
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sokak satıcısı müşterileri için kullandığı tasa tuvaletini yaptı

Sokak satıcısı müşterileri için kullandığı tasa tuvaletini yaptı

Hafif, rahat, tarz! Crocs modelleri Gülümseten Yaz İndirimleri kapsamında indirimde

Hafif, rahat, tarz! Crocs modelleri Gülümseten Yaz İndirimleri kapsamında indirimde

Sevgilisinin sosyal medya hareketleri Excel'de...

Sevgilisinin sosyal medya hareketleri Excel'de...

Sahte doktordan sonra şimdi de sahte veteriner

Sahte doktordan sonra şimdi de sahte veteriner

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer! Kısa süreliğine indirimde

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer! Kısa süreliğine indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.