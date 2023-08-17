Esenyurt'taki trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı

Avcılar Haramidere bağlantı yolunda Ankara istikametine giden Ferhat Bingöl yönetimindeki 34 THB 17 plakalı taksiye, aynı istikamette ilerleyen 34 S 8533 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan taksi bariyerlere vurdu. Taksi sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, yanındaki şoför arkadaşı Mustafa Çinge ağır yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Taksiye çarpan otomobilin plakasının kaza sırasında düştüğünü tespit eden polis ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Bingöl ile Çinge'nin aynı takside çalıştığı ve değişim yaptıkları sırada kazanın gerçekleştiği öğrenildi.

Kaza nedeniyle bölgede yoğunlaşan trafik, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.



