Eser ve Berfu Yenenler çiftinden olay gönderme! Öyle bir şey yaptılar ki...

Yenenler çifti gündemi yakından takip etmeye devam ediyor. Bir kullanıcının eriğin kilosunun 999 TL olduğunu paylaşması üzerine Yenenler çifti konuya dair bir video çekip paylaştı, sosyal medya yıkıldı.

Gelinlik ve damatlık giyen çift, kendilerine erik takıldığı anı yayınlayıp, "günümüzde düğünler" notunu düşerek, eriğin pahalılığına dikkat çekti.

Beşi bir yerde ve tam altın yerine erik takıldığı anlar, görenleri oldukça güldürdü. Birçok ünlü isim paylaşıma yorum yaptı.

En sonda Eser Yenenler'in kendisine takılan eriği yemesi en çok konuşulan konulardan oldu. Berfu Yenenler paylaşımına, "5'i bi yerde ve tam erik" notunu düştü.

PAYLAŞIMA YORUM YAĞDI

Videoyu Instagram hesaplarından paylaşan çifte adeta yorum yağdı. Bir kullanıcının "Umarım bu videonun bir sponsoru vardır" yorumu kısa süre içerisinde yüzlerce beğeni aldı.





