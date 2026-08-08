Elit Andaç Çam o rol için tesettüre girdi! Pozları gündemde

Senaryosu ve yönetmenliği Erkan Tunç imzası taşıyan “En Mutlu Günümde” filmi büyük bir heyecanla bekleniyor. Aybüke Pusat'ın başrolünde yer aldığı filmde son olarak Bahar dizisinde rol alan Elit Andaç Çam'da yer alıyor.

Elit Andaç Çam filmdeki yeni rolü için tesettüre girdi. Ünlü ismin filmden kareleri kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

OYUNCU KADROSU:

Aybüke Pusat’ın Nesrin rolünü oynadığı “En Mutlu Günümde”de Halil Babür “Ercan”a, Reha Özcan “Kerem”e, Elit Andaç Çam “Ahsen”e, Erşan Utku Ölmez “Mevlüt”e, Arın Kuşaksızoğlu “Lokman”a, Ebru Aytürk “Rukiye”ye hayat verdi.

EN MUTLU GÜNÜM KONUSU NE?

En Mutlu Günümde filminde; bir cemaatin himayesinde, birbirlerini hiç tanımadan evlendirilen Ercan (Hali Babür) ve Nesrin, (Aybüke Pusat) aynı çatı altında kurdukları sessiz hayatın içinde yavaş yavaş birbirlerine yaklaşır.

Ercan’ın inancı ve itaati üzerine kurduğu dünya ile Nesrin’in sessizliğinin ardında sakladığı derin acı, günden güne birbirine karışır; ikisi de farkında olmadan aynı yalanın iki yüzü haline gelir.