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Elit Andaç Çam o rol için tesettüre girdi! Pozları gündemde

Bahar dizisinde hayat verdiği 'Çağla' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Elit Andaç Çam, senaryosu ve yönetmenliği Erkan Tunç imzası taşıyan “En Mutlu Günümde” filmi için sete çıktı. Elit Andaç Çam yeni rolü için tesettüre girdi.

Elit Andaç Çam o rol için tesettüre girdi! Pozları gündemde
Öznur Yaslı İkier

Senaryosu ve yönetmenliği Erkan Tunç imzası taşıyan “En Mutlu Günümde” filmi büyük bir heyecanla bekleniyor. Aybüke Pusat'ın başrolünde yer aldığı filmde son olarak Bahar dizisinde rol alan Elit Andaç Çam'da yer alıyor.

Elit Andaç Çam filmdeki yeni rolü için tesettüre girdi. Ünlü ismin filmden kareleri kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Elit Andaç Çam o rol için tesettüre girdi! Pozları gündemde 1

OYUNCU KADROSU:
Aybüke Pusat’ın Nesrin rolünü oynadığı “En Mutlu Günümde”de Halil Babür “Ercan”a, Reha Özcan “Kerem”e, Elit Andaç Çam “Ahsen”e, Erşan Utku Ölmez “Mevlüt”e, Arın Kuşaksızoğlu “Lokman”a, Ebru Aytürk “Rukiye”ye hayat verdi.

Elit Andaç Çam o rol için tesettüre girdi! Pozları gündemde 2

EN MUTLU GÜNÜM KONUSU NE?
En Mutlu Günümde filminde; bir cemaatin himayesinde, birbirlerini hiç tanımadan evlendirilen Ercan (Hali Babür) ve Nesrin, (Aybüke Pusat) aynı çatı altında kurdukları sessiz hayatın içinde yavaş yavaş birbirlerine yaklaşır.

Elit Andaç Çam o rol için tesettüre girdi! Pozları gündemde 3

Ercan’ın inancı ve itaati üzerine kurduğu dünya ile Nesrin’in sessizliğinin ardında sakladığı derin acı, günden güne birbirine karışır; ikisi de farkında olmadan aynı yalanın iki yüzü haline gelir.

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Anahtar Kelimeler:
bahar Elit Andaç Çam
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