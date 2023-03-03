Eser Yenenler: "Adıyaman'da bildiğimizin çok üstünde yıkım vardı"

Eser Yenenler ve eşi Berfu Yenenler depremzedelere yardım götürmek ve destek olmak için afet bölgesine gitti. Adıyaman'da çadırda kalan depremzedelerle birlikte vakit geçiren Eser Yenenler, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

"YENİ NORMALİMİZ BU"

Bölgeden yeni kareler yayınlayan Eser Yenenler gözlemlerini şu sözlerle anlattı:

"Adıyaman'da bildiğimizin ve tahmin ettiğimizin çok üstünde yıkım vardı. Çadır kentte çok fazla yakınını kaybedenle karşılaştık. Bir ablaya 'Birlikte el ele verip, yaralarımızı saracağız' dedim. 'Hepimiz el ele tutuşsak, ölenleri geri getiremeyiz' dedi. Hakikaten tatlı iyileşme vaatleriyle olacak iş değil. Bölgede herkesin taşın altına somut olarak elini koymasına ihtiyaç var. Birlikte iyileşmek için fiziken de birlikte olmak şart. Bence artık yeni normalimiz bu."



