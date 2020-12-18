MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Eser Yenenler: Aşı bulunana kadar çocuk yapmaya devam edeceğiz

Eser Yenenler: Aşı bulunana kadar çocuk yapmaya devam edeceğiz

18.12.2020 14:17 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Eser Yenenler: Aşı bulunana kadar çocuk yapmaya devam edeceğiz

Önceki gün sunuculuğunu yapacağı ödül töreni için prova gerçekleştiren oyuncu ve komedyen Eser Yenenler, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İkinci kez baba olmaya hazırlanan Yenenler, "Pandemi devam ederse her sene bir çocuk yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Pandemi sebebiyle 21 Aralık'ta dijital ortamdan gerçekleşecek INFLOW Awards ödül töreninin provaları önceki gün Zorlu PSM'de gerçekleşti. Sunuculuğunu yapacağı ödül töreni için prova gerçekleştiren Eser Yenenler, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Geçtiğimiz haftalarda koronavirüsü atlatan Yenenler, "Tat ve koku kaybı yaşadığım için yediklerimden hiçbir şey anlamadım. Koronadan kilo alan bir tek benimdir herhalde. Benden sonra İbrahim ve Oğuzhan'da olunca ben negatife dönmeme rağmen insanlar benden kaçtı" ifadelerini kullandı.

'ZEVK ALIYORUZ'

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; karantina günlerini soran gazetecilere cevap veren Eser Yenenler, "Kuzey'den dolayı şahane geçiyor. Evimizin neşesi. Berfu da, ben de onunla oyun oynamaktan, vakit geçirmekten çok zevk alıyoruz. Bambaşka bir mutluluk" şeklinde konuştu.

İkinci kez baba olmaya hazırlanan Yenenler, konuyla ilgili şunları söyledi:

Pandemi devam ederse her sene bir çocuk yapmaya devam edeceğiz. Aşı bulunana kadar artık, Allah ne verdiyse... Tavsiye ederiz yani; bol bol üreyin. Malum evde yapacak bir şey olmayınca böyle oluyor. Çevremde bebek bekleyen çok insan var, yalnız değiliz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun son paylaşımı Instagram'ını çökertti Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun son paylaşımı Instagram'ını çökertti
Mucize Doktor'un Nazlı'sının sevgilisi de oyuncuymuş!Mucize Doktor'un Nazlı'sının sevgilisi de oyuncuymuş!
Show TV yayın akışında yok! Final mi yaptı?Show TV yayın akışında yok! Final mi yaptı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs aşısı için düzenleme! 'Acil kullanım onayı'

Koronavirüs aşısı için düzenleme! 'Acil kullanım onayı'

Kılıçdaroğlu'ndan çarpıcı açıklamalar

Kılıçdaroğlu'ndan çarpıcı açıklamalar

Özdağ'dan dikkat çeken Ekrem İmamoğlu açıklaması

Özdağ'dan dikkat çeken Ekrem İmamoğlu açıklaması

Tesadüfen bulundu! 16-17'nci yüzyıllara ait

Tesadüfen bulundu! 16-17'nci yüzyıllara ait

İbrahim Kalın, Erdoğan'ın talimatını YouTube'da açıkladı

İbrahim Kalın, Erdoğan'ın talimatını YouTube'da açıkladı

Bakan Koca, 4 ildeki yoğunluk oranlarını açıkladı

Bakan Koca, 4 ildeki yoğunluk oranlarını açıkladı

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Çıplak açıklaması! '18 yaş altı...'

Çıplak açıklaması! '18 yaş altı...'

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Paylaşımı olay olmuştu! Çıplak dizisi yayından kaldırıldı

Paylaşımı olay olmuştu! Çıplak dizisi yayından kaldırıldı

'Çıplak' paylaşımı olay oldu! 'Aman RTÜK Başkanı...'

'Çıplak' paylaşımı olay oldu! 'Aman RTÜK Başkanı...'

Yıllar sonra Hülya Avşar'ın kendisini kiminle aldattığını söyledi

Yıllar sonra Hülya Avşar'ın kendisini kiminle aldattığını söyledi

Diğer Haberler

Selin Ciğerci hastane odasından paylaştı! 'Estetik de diyebiliriz ama...'

Hastaneden paylaştı! 'Estetik de diyebiliriz ama olmam gerekiyordu'

Maria Sharapova ile Alexander Gilkes evleniyor

Maria Sharapova ile Alexander Gilkes evleniyor

Mucize Doktor'un Nazlı'sı Sinem Ünsal bakın kiminle sevgiliymiş?

Mucize Doktor'un Nazlı'sının sevgilisi de oyuncuymuş!

Hacı Sabancı Nazlı Kayı'yı istemeye gitti!

Pandemi dinlemedi! İstemeye gitti

Çalıntı seks kasedinden yasaklanan reklamlara Pamela Anderson’ın en büyük skandalları

Çalıntı seks kasedi unutulmadı! Skandalları bitmiyor

Çağla Şıkel'den annelik tavsiyesi

Çağla Şıkel'den annelik tavsiyesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.