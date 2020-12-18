Eser Yenenler: Aşı bulunana kadar çocuk yapmaya devam edeceğiz

Pandemi sebebiyle 21 Aralık'ta dijital ortamdan gerçekleşecek INFLOW Awards ödül töreninin provaları önceki gün Zorlu PSM'de gerçekleşti. Sunuculuğunu yapacağı ödül töreni için prova gerçekleştiren Eser Yenenler, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Geçtiğimiz haftalarda koronavirüsü atlatan Yenenler, "Tat ve koku kaybı yaşadığım için yediklerimden hiçbir şey anlamadım. Koronadan kilo alan bir tek benimdir herhalde. Benden sonra İbrahim ve Oğuzhan'da olunca ben negatife dönmeme rağmen insanlar benden kaçtı" ifadelerini kullandı.

'ZEVK ALIYORUZ'

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; karantina günlerini soran gazetecilere cevap veren Eser Yenenler, "Kuzey'den dolayı şahane geçiyor. Evimizin neşesi. Berfu da, ben de onunla oyun oynamaktan, vakit geçirmekten çok zevk alıyoruz. Bambaşka bir mutluluk" şeklinde konuştu.

İkinci kez baba olmaya hazırlanan Yenenler, konuyla ilgili şunları söyledi:

Pandemi devam ederse her sene bir çocuk yapmaya devam edeceğiz. Aşı bulunana kadar artık, Allah ne verdiyse... Tavsiye ederiz yani; bol bol üreyin. Malum evde yapacak bir şey olmayınca böyle oluyor. Çevremde bebek bekleyen çok insan var, yalnız değiliz.

