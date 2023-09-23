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  4. Eser Yenenler'den Kaan Kazgan'a soru: ''Gözüne etli butlu geliyor muyum?''

Eser Yenenler'den Kaan Kazgan'a soru: ''Gözüne etli butlu geliyor muyum?''

23.09.2023 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada atışan MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan ve Fitness koçu Savaş Cebeci kavga etmiş ve bu kavga kısa süre içinde gündeme oturmuştu. Olayın ardından birçok programa katılan profesyonel dövüşçü Kaan Kazgan'ın takipçisi her geçen gün artıyor.

Bir süredir sosyal medyada atışan Kaan Kazgan ile Savaş Cebeci kavgası gündeme bomba gibi düşmüştü. Ünlü vücut geliştirmeci Savaş Cebeci ile profesyonel MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan, kavgaya tutuşmuş ve yaşanan olay kanlı bitmişti.

ÖZÜR DİLEDİ

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Kavganın ardından özür dileyen Kaan Kazgan, "Savaş Cebeci ile yaptığımız ring dışı müsabakadan dolayı adli mercilerce resen başlatılan soruşturma gereği ikimiz de gittik ifadelerimizi verdik. İkimizde birbirimizden şikayetçi olmadık. Konu kapandı. Gözaltına alındığımız haberleri yalandır. Kamuoyunu bu şekilde rahatsız edebilecek çirkin görüntüler oluştuğu için üzgünüm. Herkesten özür diliyorum. Keşke olmasaydı. Biz sporcular olarak gençlere daha düzgün örnek olmamız gerekiyor. Bu yüzden özür diliyorum. Gençlerden bunları yapmamalarını, örnek almamalarını diliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

TAKİPÇİ SAYISI 400 BİN ARTTI

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Kısa süre içinde sosyal medyadaki takipçi sayısı yaklaşık 400 bin artan Kaan Kazgan, birçok programdan teklif aldı. Son olarak Eser Yenenler'in programına konuk olan Kaan Kazgan, izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

"GÖZÜNE ETLİ BUTLU GELİYOR MUYUM?"

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Kendinden yaklaşık 40 kilo fazla kişiyle kavga etmesinden dolayı gündem olan Kaan Kazgan'a soru yönelten Eser Yenenler, "Gözüne etli butlu, güzel geliyor muyum? Ya sen çok sevimlisin hiç kavga edecek biri gibi görünmüyorsun ve gerçekten çok kibarsın." dedi. O anlar sosyal medyada izleyenleri kahkahaya boğdu.

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