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Eser Yenenler domuz benzetmesini affetmemişti! Kazandığı tazminatı bağışladı

29.04.2023 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Eser Yenenler, kendisini domuza benzeterek karikatür çizen ve sosyal medyada hakaret içerikli açıklamalar yapan karikatürist Öznur Kalender’e dava açmış ve manevi tazminat davasını kazanmıştı. Olay sonrası ilk kez konuşan Yenenler, tazminatı bağışladığını doğruladı.

Eser Yenenler domuz benzetmesini affetmemişti! Kazandığı tazminatı bağışladı

Oyuncu Eser Yenenler son dönemde sosyal medyada eşiyle birlikte yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmğyor. Yenenler, kendisini domuza benzeterek karikatürünü çizen ve “dombili, b.k., pig, pislik, yağ tulumu” ifadelerini kullanan Öznur Kalender hakkında suç duyurusunda bulundu ve dava açmıştı.

13 Nisan günü görülen duruşmanın ardından Öznur Kalender'in Eser Yenenler'e 30 bin liralık manevi tazminat ödemesine karar verildi. Ayrıca Kalender'e ceza davası da açıldı.

eser

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Eser Yenenler ve eşi Berfu Yenenler geçtiğimiz günlerde Ataşehir'deki bir AVM'de görüntülendi. Duru Tiyatro’da ‘Çift Terapisi’ adlı gösterileri için prova yapmaya geldiler.

Dava hakkında ilk kez konuşan Yenenler, "Benimle alakasız ve gereksiz bir olaydı. Evet davayı kazandım. Oradan gelen tazminatı da Atatürkçü Düşünce Derneği'ne bağışladım" dedi.

eser kapka

NELER OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüpheli karikatürist Öznur Kalender'in, 14 Mayıs 2020 tarihinde Eser Yenenler'in yüzünü domuz karikatürü haline getirdiği ve "Eser Yenenler adlı dombili, 2 arkadaşı ile birlikte canlı yayında Nazım Hikmet ve Atatürk'le aklı sıra dalga geçip komiklik (!) yapmış. Bak 'B.k çuvalına' ben de seni çizip komiklik yaptım nasıl?" şeklinde paylaşım yaptığı yer aldı.

İddianamede şüpheli Öznur Kalender'in 11 Ocak 2022 tarihinde "Bugün, emniyete çağrıldım ve ifade verdim. Canlı yayında Atatürk'le dalga geçen dombili komik (!) Eser Yenenler, onu domuza benzeterek çizdiğim için beni mahkemeye vermiş. Mahçup oldum. Doğanın masum canlıları, sevimli domuzlardan özür dilerim" şeklinde yaptığı paylaşım da iddianamede yer aldı.

Şüpheli Öznur Kalender şikayete konu paylaşımların hakaret içerikli olmadığını, paylaşımların ise, kendisine ait olduğunu söyledi. İddianamede işlenen suçun uzlaştırmaya tabi olduğu ancak tarafların uzlaşmaması nedeniyle dava açıldığına da yer verildi.

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