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Eser Yenenler ile Berfu Yenenler çiftine ev sahibi şoku! Kirayı 4 katına çıkarınca...

11.06.2022 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Eser Yenenler, tescilli güzel eşi Berfu Yenenler ile 2019 yılında nikah masasına oturdu. Mutlu bir evliliği olan Berfu ve Eser Yenenler, aynı yıl ilk oğulları Kuzey'i kucaklarına alırken, 2021'de de ikinci oğulları Mete'ye kavuştu. Geçtiğimiz gün evlilik yıl dönümlerini kutlayan çift, oturdukları evin kirası 4 katına çıkınca taşınmak zorunda kaldı.

Eser Yenenler ile Berfu Yenenler çiftine ev sahibi şoku! Kirayı 4 katına çıkarınca...

Ünlü oyuncu Eser Yenenler, tescilli güzel eşi Berfu Yenenler ile 2019 yılında nikah masasına oturdu. Mutlu bir evliliği olan Berfu ve Eser Yenenler, aynı yıl ilk oğulları Kuzey'i kucaklarına alırken, 2021'de de ikinci oğulları Mete'ye kavuştu. Geçtiğimiz gün evlilik yıl dönümlerini kutlayan çift de kira zamlarından muzdarip.

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Komedyen Eser Yenenler ile eski Türkiye güzeli influencer eşi Berfu Yenenler, ev değiştiriyor.

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Çift, önceki yıl dünyaya gelen oğulları Kuzey'i doğayla iç içe büyütmek için Kemerburgaz'da, orman içinde, müstakil, lüks bir eve taşınmıştı.

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Şimdiye kadar evlerini eşek arıları ve yarasalar bassa da, tilkiler dadansa da, yangın çıksa da üstüne ağaç devrilse de pes etmemişler ve evlerini değiştirmemişlerdi. Ama sonunda pes ettiler…

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Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; çiftin ev sahibi kirayı dört katına çıkarıp ihtarname göndermiş. İhtarnamede, kirayı niye dört katına çıkardığını açıklaması ise şaşkına çevirdi.

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Ev sahibi iddianamede çiftin, evde sürekli çekim yapıp sosyal medyada paylaştığı için evin değerini düşürdüğünü iddia etmiş. Yani "Evimin yüzünü eskitiyorsunuz, bedelini ödeyin" demeye getirmiş! Tabii Yenenler çifti kabul etmemiş ve yeni ev bulmuş.


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Anahtar Kelimeler:
Berfu Yenenler Eser Yenenler
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