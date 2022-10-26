Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den tokat gibi yanıt! Takipçisi "Keşke evlenmeseydin" deyince...

2015 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasına katılan ve 4. güzel olarak dereceye giren Berfu Yenenler, Insragram hesabından yaptığı eğlenceli paylaşımlarla dikkat çekiyor.

2 çocuk annesi Yenenler, evlendikten sonra değişen hayatını, esprili bir şekilde paylaştığı video ile gözler önüne serdi.

YORUMA SESSİZ KALAMADI

Pek çok takipçisi paylaşıma gülerken, bir kişinin ''Keşke evlenmeseydin' yorumunu gören Yenenler, yoruma sessiz kalamadı.

Takipçisine yanıt veren Berfu Yenenler, "Niye senin mi gözün vardı Eser'de" yanıtıyla dikkat çekti.



