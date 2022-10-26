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Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den tokat gibi yanıt! Takipçisi "Keşke evlenmeseydin" deyince...

26.10.2022 08:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eser Yenenler'in sosyal medya fenomeni tescilli güzel eşi Berfu Yenenler, sosyal medya hesabından yaptığı eğlenceli paylaşımlarla dikkat çekiyor. Son olarak, "Evlilik nedir sizi nasıl değiştirir?" notuyla paylaştığı gönderiye gelen yorumla çileden çıkan Yenenler, verdiği yanıtla gündem oldu.

2015 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasına katılan ve 4. güzel olarak dereceye giren Berfu Yenenler, Insragram hesabından yaptığı eğlenceli paylaşımlarla dikkat çekiyor.

2 çocuk annesi Yenenler, evlendikten sonra değişen hayatını, esprili bir şekilde paylaştığı video ile gözler önüne serdi.

YORUMA SESSİZ KALAMADI

Pek çok takipçisi paylaşıma gülerken, bir kişinin ''Keşke evlenmeseydin' yorumunu gören Yenenler, yoruma sessiz kalamadı.

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Takipçisine yanıt veren Berfu Yenenler, "Niye senin mi gözün vardı Eser'de" yanıtıyla dikkat çekti.

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