Esgin’den CHP Bursa İl Başkanlığına, Devlet Hastanesi eleştirisi

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, CHP Bursa İl Başkanlığının başlatacağı, "Bursa Devlet Hastanesi’ni geri istiyoruz" kampanyasını sosyal medya hesabından eleştirdi.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, "CHP Bursa İl Başkanlığı, ‘Bursa Devlet Hastanesi’ni geri istiyoruz’ diye kampanya başlatıyormuş. Hiç şaşırmadım. Programa alınmış ve proje ihale aşamasındaki bir sağlık yatırımını, ‘geri istiyoruz’ diye meydana çıkmak ya zekâvet sorunudur veya algıdan yağ çıkarmaya çalışmaktır" dedi. Bursa’nın son yıllarda sağlık alanında önemli atılımlar gerçekleştirdiğine dikkat çeken Esgin, "AK Parti iktidarı ile birlikte Bursa’ya 17 yılda 26’sı hastane 68 sağlık yatırımı yapıldığını ve 3 milyar TL harcandı. AK Parti hükümetleri olarak insanımıza verdiğimiz sağlık hizmetini devletin sağladığı bir lütuf olarak değil, bir hakkın teslimi olarak görüyoruz" şeklinde konuştu. Esgin, başlatılan kampanyaya ilişkin, " Hiç şaşırmadım. Programa alınmış ve proje ihale aşamasındaki bir sağlık yatırımını, ‘geri istiyoruz’ diye meydana çıkmak ya zekavet sorunudur veya algıdan yağ çıkarmaya çalışmaktır" ifadelerini kullandı.

