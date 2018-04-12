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Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.04.2018 13:52 | Son Güncelleme

Uzun bir süre Türkiye'ye dönmeyi düşünmediği konuşulan Chloe Loughnan'ın bir Arap şeyhinin oğluyla Miami'de yemek yediği iddia edilmişti. Çıkan bu iddialar sonrası Serdar Ortaç, sessizliğini bozdu

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

Miami'ye giden ve buradan paylaştığı cesur pozlarla adından söz ettiren Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan'ın, bir Arap şeyhinin oğluyla birlikte olduğu iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

SERDAR DOĞRULADI: YEMEK YEMİŞLER AMA...

Konuyla ilgili ne diyeceği merak konusu olan Serdar Ortaç, sonunda suskunluğunu bozdu. Eşinin Arap şeyhiyle yemek yediği iddialarını doğrulayan Ortaç, "Amerika'da bir sürü dostumuz var. O dostlardan birkaç tanesiyle de yemeğe çıkıyor kadın. Yemeği de mi yasaklayayım kadına? Yemek yerken de 20-25 kişilik masada millet görüyor. Oradaki Türkler klasik dedikoduyu sevdiği için adamı soruşturuyorlar ve bir Arap şeyhinin oğlu çıkıyor" şeklinde konuştu.

"BÖYLE BİR ŞEY ASLA YAPMAZ"

Haberler.com'da yer alan habere göre; Boşanacakları yönündeki dedikodular hakkında da açıklamalarda bulunan ünlü popçu, "Ben karımı seviyorum. Onun da beni sevdiğini biliyorum. Böyle bir şey asla yapmaz. Öyle bir kadın değil. Boşanmamızı istiyorlar. Ama boşanmayacağım" dedi.

"BEN HANIMA YASAK KOYMAM"

Son olarak eşinin paylaştığı cesur pozlara da değinen Ortaç, şu ifadeleri kullandı: "Ben hanıma hiç yasak koymam. Hanıma yasak koymak özgürlüğüne müdahale etmektir."

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Anahtar Kelimeler:
serdar ortaç Chloe Loughnan

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