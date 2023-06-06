MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Eşi dolandırıcılık suçundan tutuklanmıştı! Nilsu Berfin Aktaş kocasından boşanıyor

Eşi dolandırıcılık suçundan tutuklanmıştı! Nilsu Berfin Aktaş kocasından boşanıyor

06.06.2023 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En son Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde rol alan Nilsu Berfin Aktaş’ın eşi suç örgütü kurup dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla tutuklanmıştı. Aktaş’ın cezaevinden çıkan ve yurt dışına kaçtığı iddia edilen Serdar Sertçelik’ten boşanma kararı aldığı ortaya çıktı.

Eşi dolandırıcılık suçundan tutuklanmıştı! Nilsu Berfin Aktaş kocasından boşanıyor

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde rol alan ve şimdilerde Yaz Şarkısı dizisi ile ekranlara geri dönmeye hazırlanan Nilsu Berfin Aktaş'ın bir süredir evli olduğu Serdar Sertçelik'ten boşanacağı haberi gündem oldu.

n1

Birsen Altuntaş’ın haberine göre bir süredir eşinden ayrı yaşayan Nilsu Berfin Aktaş avukatına boşanma davası açması için talimat verdi. Aktaş’ın bu kararına sinirlenen Sertçelik sosyal medya hesabından peş peşe paylaşım yaptı.

NİLSU

Sertçelik daha sonra ise “Benden ayrılmak istediği için ona olan sevgimden, onu kaybetmenin verdiği hırsla kendisi ile ilgili hiç gerçek olmayan paylaşımlar yaptım. Allah beni affetsin.” açıklamasında bulundu.

son

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bikinili pozuyla nefes kesti! Beğeni butonu çöktüBikinili pozuyla nefes kesti! Beğeni butonu çöktü
Kız kardeşi ve kocasının dansı gündemdeKız kardeşi ve kocasının dansı gündemde
Su altından pozlar verdi! Tatil pozuna yorum yağdıSu altından pozlar verdi! Tatil pozuna yorum yağdı
Anahtar Kelimeler:
Nilsu Berfin Aktaş sosyal medya istedi

En Çok Okunan Haberler

İkinci el otomobil için 'tam zamanı' diyerek açıkladılar

İkinci el otomobil için 'tam zamanı' diyerek açıkladılar

'Hükümetten aldığım bilgilere göre yeni asgari ücret...'

'Hükümetten aldığım bilgilere göre yeni asgari ücret...'

Emekli bayram ikramiyesi ve maaşlar erken ödenecek

Emekli bayram ikramiyesi ve maaşlar erken ödenecek

Mehmet Şimşek hamlesine İYİ Parti'den dikkat çeken yorum

Mehmet Şimşek hamlesine İYİ Parti'den dikkat çeken yorum

İstifasını duyurdu! Özdağ ve Akşener için çok konuşulacak sözler

İstifasını duyurdu! Özdağ ve Akşener için çok konuşulacak sözler

CHP'den Numan Kurtulmuş'un adaylığına şartlı destek

CHP'den Numan Kurtulmuş'un adaylığına şartlı destek

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Liseli eski sevgili dehşet saçtı! Ayrılmak istemeyince kabusu yaşattı

Liseli eski sevgili dehşet saçtı! Ayrılmak istemeyince kabusu yaşattı

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

“Cadıları kaydettim” dedi, sosyal medyada gündem yarattı

“Cadıları kaydettim” dedi, sosyal medyada gündem yarattı

Doktor 16 yaşındaki hastasının kahvesine spermini koydu! Ortalık karıştı

Doktor 16 yaşındaki hastasının kahvesine spermini koydu! Ortalık karıştı

Dayanıklı, işlevsel, pratik: Samsonite çantada 1300 TL indirim! Kaçırmayın

Dayanıklı, işlevsel, pratik: Samsonite çantada 1300 TL indirim! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.