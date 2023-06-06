Eşi dolandırıcılık suçundan tutuklanmıştı! Nilsu Berfin Aktaş kocasından boşanıyor

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde rol alan ve şimdilerde Yaz Şarkısı dizisi ile ekranlara geri dönmeye hazırlanan Nilsu Berfin Aktaş'ın bir süredir evli olduğu Serdar Sertçelik'ten boşanacağı haberi gündem oldu.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre bir süredir eşinden ayrı yaşayan Nilsu Berfin Aktaş avukatına boşanma davası açması için talimat verdi. Aktaş’ın bu kararına sinirlenen Sertçelik sosyal medya hesabından peş peşe paylaşım yaptı.

Sertçelik daha sonra ise “Benden ayrılmak istediği için ona olan sevgimden, onu kaybetmenin verdiği hırsla kendisi ile ilgili hiç gerçek olmayan paylaşımlar yaptım. Allah beni affetsin.” açıklamasında bulundu.



