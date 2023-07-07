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Eşim Benzerim Yok yarışmasının konsepti nedir, ödül ne? Eşim Benzerim Yok yarışmacıları arasında kimler var?

07.07.2023 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eşim Benzerim Yok programının konusu ve yarışmacıları merak edildi. Sunuculuğunu Burcu Esmersoy'un üstlendiği program FOX TV ekranlarında yayın hayatına başladı. Program hafta içi her gün izleyicisiyle buluşuyor. Peki, Eşim Benzerim Yok yarışmasının konsepti nedir, ödül ne? Eşim Benzerim Yok yarışmacıları arasında kimler var?

Eşim Benzerim Yok isimli yarışma programı yaz sezonunda başladı. 6 kadın, 6 erkek toplamda 12 yarışmacı, 10 hafta boyunca sürprizlerle dolu bir evde büyük ödülü kazanmak için yarışacak. Dikkat çeken yarışma hakkında detaylar sorgulanmaya başladı. İşte Eşim Benzerim Yok hakkında merak edilenler...

EŞİM BENZERİM YOK KONSEPTİ

Yarışmada, 6 erkek ve 6 kadın yarışmacı, 10 hafta boyunca sürprizlerle dolu bir evde büyük ödülü kazanmak için yetenek, zeka ve stratejilerini yarıştıracak, yarışmadan heyecan hiç eksik olmayacak.

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Günlerinin yaklaşık 8 saatini sürprizlerle dolu evde geçirecek olan yarışmacıların yarışmayı kazanmak için iyi yemek yapmaları, yetenekli olmaları veya zeka oyunlarında galip gelmeleri yeterli olmayacak, aynı zamanda haftanın 5. gününde gerçekleşecek elemeleri de başarıyla atlatmaları gerekecek Bu da yalnızca yetenek ve zeka değil; aynı zamanda rakiplerin güçlü ve zayıf yönlerini analiz etmeyi, doğru ittifakları kurmayı ve rakiplerle doğru ilişkiler kurmayı gerektirecek.

Haftanın finalinde ise en yüksek puanı alan yarışmacı haftanın ödülüne sahip olabilecekken, yarışmanın kazananı da büyük para ödülünün sahibi olacak.

EŞİM BENZERİM YOK YARIŞMASI ÖDÜLÜ NE?

Haftanın finalinde ise en yüksek puanı alan yarışmacı haftalık olarak verilen 30 bin lira ödüle sahip olabilecekken, yarışmanın kazananı da büyük para ödülünün sahibi olacak.

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EŞİM BENZERİM YOK YARIŞMACILARI

Ayda Kutay, 25 yaşındadır. İnfluencerdır. Genç, yetenekli, eğlenceli ve güçlü bir rakip olduğunu dile getiriyor.

Murat Temel 29 yaşındadır. Fitnes, kick boks, zeka vücüt yetenek sporlarıyla ilgileniyor.

Gülcan Yüksel 29 yaşındadır. Gayrimenkul danışmanıdır. Gülcan iddiasını ,''Hayatım boyunca kazanamayacağım hiçbir mücadeleye girmedim.'' cümleleriyle anlatıyor.

Yağız Bektik 26 yaşındadır. Sosyal medya fenomeni ve makine mühendisi. Bektik, ''Kelimelerin efendisiyim ama konuşulmaya geldim.'' dedi.

Ceren Keskin Doya Doya Moda'ya katılmıştı. 24 yaşındadır. Modellik yapıyor. İzmirli. Ceren, '' Benim eşim benzerim yok. Karşımda duracak kimse yok.'' diyerek kendini tanımladı.

Burak Nebioğlu 28 yaşındadır. Boks eğitmenidir. Burak, ''Ekranlara şampiyon lazımmış şampiyon olmaya geldim.'' diye ekledi.

Güneş Gül kendini şöyle anlattı:'' 26 yaşındayım. Hem öğretmenim hem influencerim. Girdiğim her ortamda güneş gibi parlıyorum.''

Anıl Can Yazar, pedagoji okudu. Ayrıca sosyal medya eğitmenidir.

Öykü Emine Bülbül hostestir. 33 yaşında olan yarışmacı, ''Rakiplerim için acil çıkışları gösteriyorum.'' dedi.

Oğuzhan Demir 27 yaşında. Ticaretle uğraşan Oğuzhan, ''Soyadım gibi sert ve çeviğim rakiplerimi eler geçerim.'' ifadelerini belirtti.

Dilara Aplak, '' 22 yaşındayım. Diş laborantıyım. Akrep burcuyum.'' diye ekledi.

Soner Çetinkaya 26 yaşındadır. Çiçekçidir. Yarışmadaki iddiasını, ''Doğru zamanda doğru hamle her oyunda birincilik bende.'' ifadeleriyle dile getirdi.


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