ESINAV AUZEF SONUÇLARI: AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Online sınav istanbul.edu.tr sonuç sorgulama ekranı!

AUZEF sınav sonuçları ile ilgili son dakika açıklamasının 11 Mayıs 2023 Perşembe günü yapılması bekleniyor. AUZEF sınav sonuçları için öğrencilerin gözü e-sınav istanbul.edu.tr sonuç sorgulama ekranında. esinav.istanbul.edu.tr ile AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.
AUZEF bahar dönemi vize sınavları sonuçları henüz açıklanmadı.
AUZEF bahar dönemi ara sınavları 29 Nisan - 7 Mayıs arasında yapıldı.
Sınav sonuçları bugün (11 Mayıs 2023 Perşembe) adayların erişimine açılması bekleniyor.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AUZEF SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ