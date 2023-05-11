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ESINAV AUZEF SONUÇLARI: AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Online sınav istanbul.edu.tr sonuç sorgulama ekranı!

11.05.2023 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AUZEF sınav sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması İstanbul Üniversitesi tarafından yapılacak. 29 Nisan - 7 Mayıs tarihlerinde online sınavlara giren İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri araştırmalarına hız verdi. Peki, AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, esinav.istanbul.edu.tr ile AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı...

ESINAV AUZEF SONUÇLARI: AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Online sınav istanbul.edu.tr sonuç sorgulama ekranı!

AUZEF sınav sonuçları ile ilgili son dakika açıklamasının 11 Mayıs 2023 Perşembe günü yapılması bekleniyor. AUZEF sınav sonuçları için öğrencilerin gözü e-sınav istanbul.edu.tr sonuç sorgulama ekranında. esinav.istanbul.edu.tr ile AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

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AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF bahar dönemi vize sınavları sonuçları henüz açıklanmadı.

AUZEF bahar dönemi ara sınavları 29 Nisan - 7 Mayıs arasında yapıldı.

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Sınav sonuçları bugün (11 Mayıs 2023 Perşembe) adayların erişimine açılması bekleniyor.

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AUZEF SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AUZEF SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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