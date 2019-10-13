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Eşinden boşanan kadın paraşütle atlayıp, lokma dağıttı

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 13.10.2019 14:00 | Son Güncelleme

Bursa'da eşinden boşanan ve paraşütle indiği alanda lokma dağıtan Meryem Karaş'ın (49), "Boşandığım zaman uçacaktım, diye söz vermiştim; uçtum" dedi.

Bursa'da yaşayan Meryem Karaş, 6 yıl önce ikinci evliliğini yaptığı Mustafa Nezih A.'dan boşanmak için 1'inci Aile Mahkemesi'nde dava açtı. Karaş, geçen yıl ilk duruşmadan sonra adliye önünde davul ve darbuka çaldırıp, oynadı.

EŞİNDEN BOŞANDI YAMA PARAŞÜTÜYLE ATLADI

Dava sonuçlandığı zaman uçmak istediğini belirten Karaş, bu hayalini gerçekleştirdi. Mustafa Nezih A.'dan boşanan Karaş, bu sabah Uludağ'ın eteklerinden yamaç paraşütüyle eğiticisinin eşliğinde havalandı. Karaş, merkez Yıldırım ilçesine bağlı Zümrütevler Mahallesi'ndeki boş araziye iniş yaptı. Alanda kendisini bekleyen arkadaşlarının alkışladığı Karaş, lokma dağıttı. Karaş ayrıca havada 'Kadına şiddete ve ölümlerine son! Çocuk tacizlerine ve ölümlerine son! Şiddetin her türlüsüne son' yazılı pankart açtı.

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'DAVAM BİTTİ, SÖZÜMÜ TUTTUM'

"Boşandığım zaman uçacağım" dediğini hatırlatan Meryem Karaş, "Söz vermiştim, 'Boşandığım zaman uçacağım' diyerek. Davam bitti, sözümü tuttum. Şiddet görmüş bir kadın olarak 'Şiddetin her türlüsüne son' diyorum." dedi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
boşanma davası yamaç paraşütü

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
ne çekmiş be kadın:)))
Bu kadın bir yıldır bu tip haberlerde. Yakında birinin altından fotoğraf çektirip eşinden boşanmasını kutladı diye haberini görürsem şaşırmayacağım. Yeter artık saçma sapan içi boş şeylerle gündemi meşgul ettirmeyin.
Bu kadın bu haberlerle koca arayışının zirvesine çıktı Hanifeyi solladı.
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