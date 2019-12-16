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Eşine 'Vallahi, billahi, tallahi hızır geldi' dedi, sonrası şoke etti

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | Son Güncelleme

Kayseri'de kendisini 'Hızır' olarak tanıttıktan sonra bir kişiden yaklaşık 8 bin TL alan şahsa, mahkemece 4 yıl 2 ay hapis ve 2 bin 500 TL para cezası verildi. Olayın detayları da şaşkına çevirdi.

Eşine 'Vallahi, billahi, tallahi hızır geldi' dedi, sonrası şoke etti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen olayda, Murtaza Ç., M.A.'ya kendini 'Hızır' olarak tanıtıp, dini sohbetler etti. Bir süre sonra sonra M.A.'yı kandıran Murtaza Ç., şahıstan 8 bin TL civarında para istedi. M.A. eve gelip parayı alınca, ailesi durumdan şüphelendi ve M.A.'yı takip etti. Olayı öğrenen M.A.'nın eşi A.D.A, eşiyle konuşarak durumu anlattı.

Dolandırıldığını fark eden M.A., polise giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Murtaza Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklu sanık Murtaza Ç., dolandırılan M.A., eşi A.D.A. ve avukatlar hazır bulundu. Mahkemede kendini savunan Murtaza Ç., "Ben kendimi Hızır olarak tanıtmadım.Ben engelli maaşı ile geçiniyorum. Ondan para istemedim" dedi.

Mağdur M.A. şikayetçi olduğunu söylerken, M.A.'nın eşi A.D.A. ise eşinin hareketlerinden şüphelendiğini anlatarak, "Eşim bir gün eve gelerek birikmiş olan yaklaşık 7 bin 300 TL'yi aldığını fark ettim. Bunun ardından iş yerini arayarak durumu anlattım. Onlar da kendilerinin ihtiyacı olmadığını söyledi. Bu sırada eşim evden çıktıktan sonra balkondan onu izledim. Elinde baston olan birine parayı verirken gördüm. Bu sırada oğlum arkasından indi. Eşim de bir araca binmişti. Kırmızı ışıkta arabanın kapısı açık bir durumda basıp gittiler. Bir süre geçtikten sonra eşim bana 'Hızır geldi' dedi. Vallahi, billahi, tallahi 'Hızır geldi' dedi. Hızır olmadığına ikna etmeye çalıştım ama ikna olmadı. Tanıdık biriyle eşimle konuşarak ikna ettim ve şikayetçi olduk" dedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda kendisini 'Hızır' olarak tanıtan Murtaza Ç.'ye, 'Dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık' suçundan 4 yıl 2 ay hapis ve 2 bin 500 TL para cezası verdi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
hızır Kayseri

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
"Bir oturuşta çeyrek Domuzu yedik" deyip sonra İftar Çadırında el açıp "dua eden İnsan" pozu verenler ve Ramazanda "günde 50_60 yerde İftar açıyorum" diyenlerde Dinî istismardan ceza alırmı acaba
HALK NE İSLAMI BİLİYOR NE DE YALŞIYOR. KURANI ASMIŞ DUVARA AÇMIYOR HACIDAN HOCADAN DİNİNİ ÖĞRENİYOR TABİ ÖĞRENİRKEN KENDİSİ DE ÇOCUKLARI DA HEM MADDİ HEM MANEVİ SÖMÜLÜYOR ÜSTÜNE DE TECAVÜZE TACİZE UĞRUYOR AMA YİNE DE EL ETEK ÖPMEKTEN GERİ DE DURMUYOR. BU ADAMLARIN SUÇU YOK. HALK BU KADAR CAHİL VE DİNDEN UZAK YAŞARSA BİRİLERİ DE ONLARI KULLANIR DOLANDIRIR. .
@lotagh bu adamın şahsiyetsizliğini, kuranı, sünneti hem çok iyi bilip hem de yaşayan hocalara taşımak onları kötülemek ne kadar doğru? İş sadece kuran okumakla olsaydı nice hafızlar, profesörler kendilerini kurtarırdı. Mesele sadece bilmekte, okumakta değil bildiğinle amel edip, Allahtan korkarak yaşamakta. “Herkes helak oldu, alimler müstesna. Alimlerde helak oldu, bildiği ile amel edenler müstesna. Onlarda helak oldu Salih amel işleyenler müstesna.” Hadisini iyi anla derim.
O gördüğün daeş vb yapılanmaların hepsi işte kuranı kendi kendine öğrenen, o bahsettiğin hocalara küfreden gruptan türüyor. Din ile vatan, vatan ile din arasındaki bağlantıları kopuyor. Terörist olup çıkıyor. Ya da bize kuran yeter diyor ve hristiyanı, yahudiyi hatta nerdeyse putperesti bile cennete sokuyor. Sadece kuran ile dini öğrenmek, yüzmeyi kitaptan öğrenmek gibidir anlayana.
helal olsun hırsıza bu tür insanlar kendileri kaşınıyor
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