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Eşini, en yakın arkadaşıyla yatakta yakalamış!

30.09.2021 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arjantin'in efsane futbolcuları arasında yer alan Fernando Gago'nun, eşini başka bir kadınla aldattığı ortaya çıktı. Eşinin en yakın arkadaşıyla yatakta yakalanması dünya gündeminde olay oldu.

Eşini, en yakın arkadaşıyla yatakta yakalamış!

Uzun yıllar Real Madrid forması giyen ve geçtiğimiz sezon Futbol kariyerini noktalayan Arjantinli orta saha Fernando Gago, özel hayatında yaşadığı skandalla gündeme geldi.

Gazeteci Cinthia Fernandez, Arjantin'de katıldığı bir televizyon programında Gago'nun eşi Gisela Dulko'yu en yakın arkadaşıyla aldattığını öne sürdü.

"SADAKATSİZLİĞİ YÜZÜNDEN AYRILDILAR"

Fernandez konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Gisela, Fernando'yu ve en yakın arkadaşı Veronica Laffitte'yi kendi evinde ve kendi yatağında yakalamış. Kapıyı açıp içeri girdiğinde gördüğü görüntüyle şoka uğramış. On yıl önce evlendiler ve 3 çocukları vardı. Her zaman sakin bir hayatı tercih ettiler ancak Fernando'nun sadakatsizliği yüzünden ayrıldılar. Çünkü Laffitte, Gisela Dulko'nun en yakın arkadaşıydı. Çocukları aynı okulda okuyordu ve Gisela, çocukların okulunu değiştirdi" ifadelerini kullandı.

Kariyerinde Real Madrid dışında Boca Juniors, Roma, Valencia ve Real Betis gibi üst düzey takımların formasını giyen Gago ile Gisela Dulko'nun 8, 6 ve 3 yaşında 3 çocukları bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Arjantin Aldatma
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