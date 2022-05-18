YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Eşini öldürmekten müebbet hapse çarptırılan firari hükümlü Bodrum'da yakalandı

Eşini öldürmekten müebbet hapse çarptırılan firari hükümlü Bodrum'da yakalandı

18.05.2022 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hükümlünün üzerinden ağabeyine ait kimlik çıktı

İstanbul'da eşini öldürmek suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü Muğla'nın Bodrum ilçesinde ağabeyine ait kimlikle yakalandı.

İlçede N.T. isimli kadın, İ.H. isimli şüphelinin kendisini taciz ettiği iddiasıyla polise ihbarda bulundu. Bodrum Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Ekiplerin çalışması sonrası şüpheli yapılan operasyonla Yalıkavak Mahallesi'nde bindiği takside yakalandı.

Üzerinde ağabeyi İ.H'ye ait kimlik çıkan şüphelinin, 2018'de eşi Sarıgül H'yi öldürmekten müebbet hapis cezasına çarptırılan firari Yunus H. olduğu tespit edildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sarıgül H. (36), 6 Ağustos 2018'de Silivri'nin Büyükçavuşlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda silahla öldürülmüş halde bulunmuştu.

Öldürülen kadının eşi Yunus H. olayla ilgili yapılan yargılamada bir süre tutuklu kalmış, ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Silivri 1. Ağır Ceza Mahkemesi davayı 10 Kasım 2020'de karara bağlayarak Yunus H'ye cinayet suçundan müebbet hapis cezası vermişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Afetlerde hayat kurtaran AKUT'un gönüllü kadınları eğitimdeAfetlerde hayat kurtaran AKUT'un gönüllü kadınları eğitimde
Trouw Nutrition Türkiye'de üst düzey atamaTrouw Nutrition Türkiye'de üst düzey atama
Farklı illerden gelen özel çocuklar Kastamonu'yu gezdiFarklı illerden gelen özel çocuklar Kastamonu'yu gezdi
Anahtar Kelimeler:
cinayet kadın cinayeti polis Muğla Bodrum

Muğla Namaz Vakitleri 18 Mayıs Çarşamba

İmsak
04:12
Sabah
05:49
Öğle
13:08
İkindi
16:57
Akşam
20:17
Yatsı
21:48
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Adeta canlı canlı pişti! Polis memuru genç adamın sebebi oldu

Adeta canlı canlı pişti! Polis memuru genç adamın sebebi oldu

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Etkisini anında göreceğiniz güzellik ürünleri

Etkisini anında göreceğiniz güzellik ürünleri

Tadına bakınca müptelası olacaksınız

Tadına bakınca müptelası olacaksınız

Kanserden farkı yok! Türkiye alarm veriyor

Kanserden farkı yok! Türkiye alarm veriyor

Hem spor hem şık kombinlere uygun kot ceket modelleri

Hem spor hem şık kombinlere uygun kot ceket modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.