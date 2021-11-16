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Eşinin akrabalarını öldüren sanığa iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıl hapis cezası

16.11.2021 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eşinin akrabalarını öldüren sanığa iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıl hapis cezası

ÇORUM (AA) - Çorum'da kayınvalidesi Gülizar Özçiftçi ile kayınbiraderi Serkan Özçiftçi'yi öldürüp, kayınbiraderinin eşi ve çocuğunu da yaralayan Gencel Kıltepe, iki kez ağırlaştırılmış müebbet ile 28 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Gencel Kıltepe ile taraf avukatları katıldı.

Kıltepe, savunmasında, öldürme kastıyla ateş etmediğini ve yaşananlardan pişmanlık duyduğunu söyledi.

Özçiftçi ailesinin avukatı ise sanığın kastının öldürmeye yönelik olduğunu ve indirim uygulanmadan cezalandırılmasını talep etti.

İddia makamı, savunmaların ardından tekrarladığı mütalaasında, tutuklu sanık Gencel Kıltepe'nin "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti de Kıltepe'nin iki kişiyi kasten öldürme suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve aynı olayda iki kişiyi de silahla yaraladığı için teşebbüs aşamasında kalan suçlar kapsamında iki kez 14'er yıl olmak üzere 28 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Çorum Kadın Meclisi Sözcüsü Avukat Burçin Solmaz Polat, mahkeme çıkışı gazetecilere, mahkeme heyetinin verdiği kararla adaletin yerini bulduğunu söyledi.

Mahkemenin takdiri indirim uygulamamasının da kendileri açısından sevindirici bir durum olduğunu belirten Polat, "Artık toplumun da mahkemelerin de bu konuda bilinçlendiğini görüyoruz. Adalet bize göre bu aşamada yerini buldu ama maalesef bir kadın ve oğlu hayattan koparıldı. Başka cinayetler olmasın diye Çorum Kadın Meclisi olarak mücadelemiz devam edecek." dedi.

Serkan Özçiftçi'nin halası Selvinaz Türkmen ise "Yavrumun kanı yerde kalmadı. Kurban olduğum Rabbim ona gün yüzü göstermeyecek inşallah. Rabbime yalvardım, adalete sığındım. Kanın yerde kalmadı Gülizar. Yavrunla rahat uyuyun." diyerek gözyaşı döktü.

- Olay

Çorum'da 18 Kasım 2020'de Gencel Kıltepe (38), evlerine giden kayınbiraderi Serkan Özçiftçi (33), eşi Alev Özçiftçi (29) ve 4 yaşındaki çocukları G.Ö'yü, ardından kayınvalidesi Gülizar Özçiftçi'yi tüfekle ateş ederek yaralamış, ardından kaçmıştı.

Gülizar ve Serkan Özçiftçi, kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirmişti, Kıltepe ise olaydan 4 gün sonra yakalanmıştı.

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