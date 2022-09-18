Eşinin kullandığı uçağın kanatlarında yürüyerek gösteri sunuyor

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - İsviçreli Danielle Del Buono, 15 yıldan bu yana uçuş sırasında Boeing Stearman tipi uçağın kanadında yürüyerek gösteri yapıyor.

Danielle Del Buono, pilot kocası Emiliano Del Buono ile yıllardır pek çok hava gösterisine katıldı.

Del Buono çifti, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilen "Sivrihisar Hava Gösterileri 2022"de pembe renkli uçaklarıyla gösteri sundu.

Bazı manevralarda özel bir aparatla kendini uçağın üzerine sabitleyen Danielle Del Buono'nun uçağın kanadının üzerinde ve kanatlar arasında sunduğu gösteri izleyenleri heyecanlandırdı.

- Türkiye'ye ilk gelişi

Gösterisiyle izleyenlerin yüreklerini ağzına getiren İsviçreli 33 yaşındaki Danielle Del Buono, AA muhabirine, gökyüzünde yaşadıklarını anlattı.

Pilot eşiyle 2007 yılından beri gösteriler sunduklarını ifade eden Del Buono, şöyle konuştu:

"Eşimle bu uçuşları gerçekleştirirken romantik bir uçuş gibi oluyor. Havadaki serbest uçuşlarda çok heyecanlı ve mutlu oluyorum. 3 yaşında kızım ve 1 yaşında da oğlum var. Anne olarak gökyüzünde bir uçağın üzerinde yürümek çok heyecanlı. Kızımın en sevdiği renk pembe olduğundan uçağımız bu renkte. Bir gün kızımın da uçuşlar yapmasını isterim. İlk kez Türkiye'deyim, çok teşekkür ediyorum. Bizi bu gösteriye davet ettikleri için çok mutluyum."

Emiliano Del Buono ise eşinin kanatta yürüyüş yaptığı sırada uçağı kullanmanın zor olduğunu söyledi.

Hız ve yükseklikle mücadele ederken güçlü bir uçağa ihtiyaç olduğunu anlatan Del Buono, "Uçağımız çok güçlü ama eşim çok narin ve zarif. Onunla gökyüzünde bulunmak çok romantik oluyor." dedi.

