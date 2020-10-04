Eski Bağlar’ın kurtuluşu kentsel dönüşüme bağlı

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesinin hazırladığı yapı kontrol raporuna göre çarpık kentleşmenin hakim olduğu eski Bağlar bölgesindeki yapıların yüzde 85’i ruhsatsız ve mühendislik hizmeti almayan yapılardan oluşuyor. Kentsel dönüşümde ilk etabın uygulanacağı Kaynartepe Mahallesinde 7 bin nüfuslu alan ve bin 354 yapı proje kapsamına alındı. Diyarbakır’ın en büyük ilçesi olan Bağlar, iki farklı yüzü ile dikkat çekiyor. Bir taraftan geniş cadde ve sokakların yer aldığı, modern yaşam alanları ve yapıların bulunduğu, yeşil ve dinlenme alanlarının yer aldığı Bağcılar, diğer yandan 260 bin nüfuslu alanı oluşturan çarpık kentleşmenin hakim olduğu eski Bağlar bölgesi. Nüfusun yarıdan fazlasının yaşadığı Bağlar bölgesi, mühendislik hizmeti almayan yapılardan oluştuğu için bölge birçok hizmetten yoksun kalıyor. Bölgenin fiziki yapısı olumsuz bir tablodan oluştuğu için burada yaşayan vatandaşlar çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalıyor. Bu yüzden bölge halkı yıllardır kentsel dönüşümün hayata geçmesini bekliyor.

Yapıların yüzde 85’i mühendislik hizmetinden yoksun

Bölgenin modernize edilmesine ilişkin Bağlar Belediyesi tarafından hazırlanan kentsel dönüşüm raporu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak resmiyet kazandı. Kentsel dönüşüm kapsamına alınan bölge ile ilgili Bağlar Belediyesi tarafından hazırlanan yapı kontrol raporunda yapılarla ilgili acı bir gerçek ortaya çıktı. Buna göre yapıların yüzde 85’i ya ruhsatsız ya da mühendislik hizmeti almamış. 2019 yılında yapılan denetimlerde 207 ve 2020 yılında da 285 olmak üzere 492 hasarlı yapı tespit edildi. Bu durum metruk ve kullanılamaz hale gelen yapılara da yansıdı. Belediyenin çalışmalarıyla 318 harabe yapı tespit edilirken,2019 yılında 24 ve 2020 yılında da 103 olmak üzere 130’unun yıkımı gerçekleştirildi. Madde bağımlılığı olmak üzere zararlı alışkanlıkların meskeni haline gelen yapıların önemli bir bölümü temizlendi ancak bir çok mahallede konuyla ilgili olarak vatandaşlardan gelen şikayetler devam ediyor.

Kaçak yapılaşma ile mücadele devam ediyor

Eski Bağlar bölgesinde kaçak yapıların fazlalığı da dikkat çekiyor. Bağlar Belediyesi Yapı Kontrol ve Kaçak Yapı Denetim ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 2019 yılında 130 ve 2020 yılında da 116 olmak 246 yapı denetlendi,2019 yılında 81 ve 2020 yılında 30 olmak üzere 111 kaçak yapı tespit edilerek işlem uygulandı. Bölgenin fiziki yapısından dolayı hizmet alamadıklarını dile getiren vatandaşlar, bu nedenle kentsel dönüşüm kararını memnuniyetle karşıladıklarını kaydediyor. Vatandaşlar, “Burada yıllardır çile çekiyoruz. Çocuklarımız, ailelerimiz risk altında. Hastamız olsa ambulans giremiyor, yangın çıksa itfaiye gelemiyor. Çeşitli suçlara bulaşan çocuk ve gençler var, bizim çocuklarımıza da kötü örnek oluyorlar. Biz de iyi şartlarda yaşamak istiyoruz. Bu yüzden kentsel dönüşüm kararını sevinçle karşıladık. Projeyi onaylayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah bir an önce çalışmalara başlanır” dedi.