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Eski Bakan Dağlı’nın koronaya yenik düşen kardeşi toprağa verildi

ADANA HABERLERİ  | 24.09.2020 14:07 | Son Güncelleme

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Halit Dağlı’nın, koronaya yenik düşen kardeşi Mehmet Dağlı Adana’nın Kozan ilçesinde toprağa verildi.Kozan Asri Mezarlığı Camii’ndeki cenaze törenine eski bakan Halit Dağlı ile Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Arif Dağlı, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.Cenaze namazında sosyal mesafe kurallarına dikkat edildi.

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Halit Dağlı’nın, koronaya yenik düşen kardeşi Mehmet Dağlı Adana’nın Kozan ilçesinde toprağa verildi.
Kozan Asri Mezarlığı Camii’ndeki cenaze törenine eski bakan Halit Dağlı ile Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Arif Dağlı, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Cenaze namazında sosyal mesafe kurallarına dikkat edildi. Cenazenin defnedilmesinin ardından Halit Dağlı ve yakınları taziyeleri kabul etti.
Cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’da çelenk gönderdi.

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