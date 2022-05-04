Eski bakanlardan Bekir Sami Daçe vefat etti

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, eski Adalet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Adalet eski Bakanlarımızdan Bekir Sami Daçe'nin vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Rabb'im, merhameti ve mağfireti ile muamele eylesin. Mekanı cennet, makamı âli olsun inşallah."

Bozdağ, paylaşımında Daçe'nin fotoğrafına da yer verdi.

- Bekir Sami Daçe'nin özgeçmişi

Bekir Sami Daçe, Adana'nın Ceyhan ilçesinde 1930'da dünyaya geldi.

Yükseköğretimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlayan Daçe, Cumhuriyet savcılığı ve serbest avukatlık yaptı.

Daçe, Büyük Türkiye Partisi ile Doğru Yol Partisi'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı.

19'uncu dönemde Adana Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine giren Daçe, Adalet Bakanlığı ve Devlet Bakanlığı görevlerinde bulundu.

Daçe, evli ve 2 çocuk babasıydı.

