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Eski Belediye Başkanı Şanal’dan Bilecik ziyareti

BİLECİK HABERLERİ  | 21.11.2020 15:27 | Son Güncelleme

Erzincan’in eski Kemah İlçe Belediye Başkanı Hüsamettin Şanal bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Bilecik’e geldi2009-2014 yılları arasında Kemah Belediye Başkanlığı yapan, 2018 yılı itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Müşavirlik görevine getirilen, şu an eski Başbakan Binali Yıldırım’ın danışmanlığını yapan Hüsamettin Şanal bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Bilecik’e geldi.

Eski Belediye Başkanı Şanal’dan Bilecik ziyareti

Erzincan’in eski Kemah İlçe Belediye Başkanı Hüsamettin Şanal bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Bilecik’e geldi
2009-2014 yılları arasında Kemah Belediye Başkanlığı yapan, 2018 yılı itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Müşavirlik görevine getirilen, şu an eski Başbakan Binali Yıldırım’ın danışmanlığını yapan Hüsamettin Şanal bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Bilecik’e geldi. Şanal Bilecik ziyaretlerinde Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş’ı makamında ziyaret etti. İl Müdürü Yoldaş, Hüsamettin Şanal’a ildeki tarımsal projeler hakkında bilgi verirken, ziyaret hatıra fotoğrafının çekilmesi ile son buldu.

Eski Belediye Başkanı Şanal’dan Bilecik ziyareti

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