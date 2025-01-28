Eski Beşiktaşlı geldi 2 eski Galatasaraylı gidiyor! Fenerbahçe'de hareketli saatler

Jose Mourinho, devre arası transfer raporunu yönetime sundu. Anderson Talisca'nın yanı sıra Diego Carlos ve Skriniar'ı renklerine bağlayan Fenerbahçe'nin Manchester United'ın yıldızı Rashford'u da kadrosuna katmak için uğraştığı iddia edilmişti. Sarı lacivertliler bu transferden çekildi.

CENGİZ ÜNDER BAŞAKŞEHİR YOLCUSU

Rashford ile Galatasaray da ilgileniyor. Fenerbahçe'de gelecek oyunculara yer açma adına bazı oyuncularla yollar ayrılacak. Beşiktaş'a transferi iptal olan Cengiz Ünder için Torino'nun ve Başakşehir'in ilgisi var. Bilindiği gibi Cengiz Ünder, Başakşehir'de yıldızını parlatmış ve Roma'ya transfer olmuştu.

SERDAR AZİZ BU KEZ AYRILIYOR

Daha önce Galatasaray forması giyen Bartuğ Elmaz ve Serdar Aziz'in de takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Galatasaray'da daha önce şampiyonluk sevinci de yaşayan Serdar Aziz, geçen sezon da ayrılık kararı almış fakat kulüp bulamamıştı.

Serdar Aziz'i isteyen takımlar arasında Kasımpaşa, Kocaelispor, Konyaspor, Bodrumspor ve Sivasspor gibi ekipler var.

VOLKAN DEMİREL TALİP OLDU

Bartuğ Elmaz ise Mourinho'nun sezon başında şans verdiği isimler arasındaydı. Amrabat'ın transferi sonrası Bartuğ'un süresi de azaldı. Geçen sene Sivasspor'da kiralık olarak forma giyen Bartuğ'a Volkan Demirel'in çalıştırdığı Bodrumspor talip oldu.