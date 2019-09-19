Eski bir otobüsü yüzme havuzuna çevirdiler!

Benedetto Bufalino, geçtiğimiz yıllarda bir çimento karıştırıcıyı disko topuna, eski bir karavanı ise seyyar yüzme havuzuna dönüştürerek efsane işlere imza atmıştı. Kendine özgü mizah anlayışıyla dikkat çeken Fransız sanatçı şimdi de emektar bir şehir hatları otobüsünü yan yatırarak The Bus Pool adını verdiği yüzme havuzuna dönüştürdü.

GEÇTİĞİMİZ AYDAN BERİ HİZMET VERİYOR

Havuz aynı anda 10 kadar yüzücüyü ağırlayabiliyor. Kuzey Fransa’da Artois bölgesinde, Louvre-Lens Parkı’nda sergilenen yerleştirme, serinlemek isteyen bölge sakinlerine geçtiğimiz aydan bu yana havuz sefası sunuyor.

CANKURTARAN PLATFORMU DA BULUNUYOR

Otobüsün yukarı bakan yan cephesini tamamen söken Bufalino, iç kısımdaki her şeyi sökerek aracın tüm gövdesini suyu taşıyabilmesi için güçlendirmiş. Gerçek bir yüzme havuzundan hiçbir eksiği olmayan The Bus Pool; 2,3 metre genişliğinde, 9 m uzunluğunda ve 1,5 metre derinliğinde. Aracın arkasına, insanların havuza rahatça tırmanabilmesi için bir merdiven yerleştirilmiş. Hatta tasarıma dahil edilmiş bir cankurtaran platformu da bulunuyor. Su sıcaklığı ise 27 – 29 derece arasında tutuluyor.

