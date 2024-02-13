YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Eski CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, partisinden istifa etti:

Eski CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, partisinden istifa etti:

AA AA
13.02.2024 10:35 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, kuruluş ilkelerinden uzaklaştığı gerekçesiyle partisinden istifa etti.

Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP'nin temel ilkelerinin, tüzük ve programında yer aldığını belirtti.

"Ne yazık ki geçen zamanda CHP, çağdaş uygarlığı hedefleyen Türkiye'de iktidar olma ve halka hizmet etme amacına sahip Atatürkçü ve sosyal demokrat bir parti kimliğinden uzaklaştırılmıştır." görüşünü aktaran Tekin, şöyle devam etti:

"Hiçbir objektif koşul, liyakat ve ehliyetin olmadığı, parti içi hemşehricilik, gruplaşma, ekipleşme ilişkileri ile makam ve mevkilerin dağıtıldığı, partiye emek veren, partinin iktidar olması için çalışan insanların dışlandığı, Türkiye'de iktidar mücadelesi yerine parti içi iktidar mücadelesinin yeğ tutulduğu, parti hukukunun ve partimiz emekçilerinin haklarının yok sayıldığı, Genel Merkezin kendi açıkladığı kural ve talimatlara bile uymadığı, parti hukukuna ve açıklamalarına güvenerek emek sarf eden insanların emeklerinin gasbedildiği, ideoloji, ilke veya düşünce ile oluşan yoldaşlık ruhu yerine ahbap-çavuş, eş, dost, akraba ilişkilerinin her düzeyde belirleyici olduğu bir yapı haline dönüşmüştür."

Ortaya çıkan bu tablonun kendisi için acı ve üzüntü verici olduğunu bildiren Tekin, "Bu sebeple, gençlik yıllarımdan beri hayatımı adadığım, ilkelerini kalbime mühürlediğim Cumhuriyet Halk Partisinden yine inandığım, uğruna yaşadığım ilkeler bunu emrettiği ve mevcut yapıda çalışma imkanım kalmadığı için büyük bir üzüntüyle istifa ediyorum. Uğruna hayatımı adadığım ilkeler için çalışmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kastamonu’da silah operasyonu: 3 gözaltıKastamonu’da silah operasyonu: 3 gözaltı
İBB Başkanı İmamoğlu'na partisinin aday tanıtım programında tepki gösterildiİBB Başkanı İmamoğlu'na partisinin aday tanıtım programında tepki gösterildi
Manisa’da 35 bin ton arıtma çamuru bertaraf edildiManisa’da 35 bin ton arıtma çamuru bertaraf edildi
Anahtar Kelimeler:
CHP istifa

Ankara Namaz Vakitleri 13 Şubat Salı

İmsak
06:14
Sabah
07:38
Öğle
13:08
İkindi
16:00
Akşam
18:28
Yatsı
19:47

Ankara Nöbetçi Eczaneler13 Şubat Salı

Cankara eczanesi
Haymana
Kayiran eczanesi
Ayas
Ali riza eczanesi
Mamak
Övgü eczanesi
Cankaya
Alptekin eczanesi
Kecioren
Kivanç eczanesi
Cankaya
Koç ekim eczanesi
Yenimahalle
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Rahatlığı ve stili yeniden tanımlayan Camper'ın en ikonik modeli burada

Rahatlığı ve stili yeniden tanımlayan Camper'ın en ikonik modeli burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.