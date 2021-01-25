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Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce'den "erken seçim" değerlendirmesi:

25.01.2021 13:46 | Son Güncelleme:
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"Şu anda bir erken seçim ihtimalini görmüyorum. 2022'nin bahar aylarından itibaren hemen seçim olabileceğini düşünüyorum"

KIRŞEHİR (AA) - Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, bu yıl bir erken seçim ihtimalini görmediğini belirterek, "2022'nin bahar aylarından itibaren hemen seçim olabileceğini düşünüyorum." dedi.

Kırşehir'de, Ankara ve Terme caddelerinde esnaf ziyaretinde bulunan İnce, vatandaşlarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bazı vatandaşlar İnce'ye "Umudumuz sensin" diyerek sevgi gösterisinde bulunurken, bir vatandaş da "Ülkede sefalet, yolsuzluk, işsizlik hüküm sürerken sizlerin ayrışarak bir yere varacağınıza inanıyor musunuz? Ben 1980'de Mamak Cezaevi'nde yatmış, ağır işkenceler görmüş bir vatandaş olarak diyorum ki, halkın bu kadar büyük sorunu varken sizler ayrışarak, koparak bir yere varacağınıza inanıyorsanız, harikasınız." dedi.

Muharrem İnce de vatandaşa, "Basketbol ve futbol oynadınız mı?" sorusunu yönelterek, "Futbolun kuralı başkadır, basketbolun kuralı başkadır. Parlamenter sistemde bölme olur, bu sistemde bölme olmaz. Matematik bilenler bunu bilirler." karşılığını verdi.

İnce, eski sanayi kavşağında "Memleket Hareketi" otobüsüne binerken, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı.

Bir gazetecinin, "Muhalefet partilerinin erken seçim ile ilgili tarihleri var, sizin de erken seçimle ilgili bir öngörünüz var mı?" sorusuna İnce, "Şu anda bir erken seçim ihtimalini görmüyorum. 2022'nin bahar aylarından itibaren hemen seçim olabileceğini düşünüyorum. Partimizin kuruluşu yakında hazır olacak. Tüzük hazır, programı da yüzde 90 hazır." yanıtını verdi.

Başka bir gazetecinin, "Partinizden ayrılmanızı istemeyen, yeni parti kurmanıza yanlış bakan vatandaşlar var. Bunlara neler söyleyeceksiniz?" sorusu üzerine İnce, şunları kaydetti:

"Olabilir. Onları da seviyorum, kucaklıyorum. Onların bilmedikleri ya da düşünmedikleri yer şurası, basketbolun kurallarıyla futbol oynanmaz. Parlamenter sistemde bölünme olur ama bu sistemde bölünme olmaz. Bizim gidip Cumhur İttifakı'na katılacak halimiz yok. Biz bu iktidardan da muhalefetten de memnun değiliz. Biz, Memleket Hareketi olarak partileştiğimizde 50+1 alacağız, tek başımıza iktidar olacağız. Cumhur İttifakı'na katılmadığımıza göre neden bölünme olsun ki? Bu, biraz matematikle problemi olanların görüşü."

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