Eski Deniz Kuvvetleri Komutanlığı genel sekreteri albaya verilen ceza onandı

İSMET KARAKAŞ - Yargıtay 3. Ceza Dairesi, aralarında Deniz Kuvvetleri Komutanlığının bir dönem genel sekreterliğini yapan eski Albay Serkan Saral'ın da bulunduğu 6 sanığa FETÖ üyeliği suçundan verilen hapis cezalarını onadı.

Daire, Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan ve Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesince 19 Temmuz 2018'de 18 sanık yönünden karara bağlanan davaya ilişkin temyiz incelemesini tamamladı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, davanın sivil sanıklarından olan ve FETÖ'cü askerlerin örgütte "abisi" konumunda oldukları iddia edilen sanıklar Ferdi Tokar ile Aygün Sarsmazelsoy'a silahlı terör örgütü üyeliği suçundan verilen 8 yıl 9'ar ay hapis cezalarını onadı.

Yerel mahkemece Deniz Kuvvetleri Komutanlığının bir dönem genel sekreterliğini yapan eski kurmay Albay Serkan Saral ile Ali Soyer ve İsmail Çelik'e aynı suçtan 7 yıl 6'şar ay hapis ile sanık Halil Döngelli'ye verilen 6 yıl 3 ay hapis cezası da Daire tarafından onandı.

Daire, yerel mahkemece 6 yıl 3 ay hapse mahkum edilen A.Ş'nin, temyiz aşamasında dilekçe vererek etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak üzere itirafçı olmak istemesi gerekçesiyle bu sanık yönünden verilen hükmü bozdu.

Ayrıca, yerel mahkemece hapis cezalarına mahkum edilen diğer 11 sanık hakkındaki kararlar da yerel mahkemenin kararından sonra ortaya çıkan deliller göz önünde bulundurularak Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından bozuldu.

- İddianameden

Davanın iddianamesinde, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandıkları tespit edilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeline ilişkin yapılan ihbar üzerine soruşturma başlatıldığı bu kapsamda tespit edilen kişiler hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldığı ifade edilmişti.

Askeri personelin yanı sıra 3 de sivil şahsın tespit edildiği anlatılan iddianamede, bunlardan sivil sanık Aygün Sarsmazelsoy'un, örgütün kripto eğitim kurumlarından olan özellikle asker çocuklarının eğitimiyle ilgilenen kapatılan Anafartalar Koleji'nde müdür yardımcısı olduğu anlatılmıştı. FETÖ'nün "mahrem hizmetler" yapılanmasında görev üstlendiği ve "Asım" kod adını kullandığı aktarılan Sarsmazelsoy'un ayrıca, 11 Ağustos 2014'ten itibaren ByLock kullanmaya başladığı ifade edilmişti.

İddianamede, Ferdi Tokar'ın, 2011'de SGK Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında görev yapmaya başladığı ve KHK ile kamu görevinden çıkarıldığı, örgütün "mahrem hizmetler sınıfı abileri" arasında yer aldığı ve "Vanlı Mahmut" kod adını kullandığı belirtilmişti. Ayrıca Tokar'ın da ByLock kullanıcıları arasında olduğu tespitine yer verilmişti.

Eski kurmay Albay Saral'ın ise ByLock kullanıcısı olmadığı aktarılan iddianamede, hakkındaki beyanlar üzerine açılan soruşturmaya dahil edildiği ifade edilmişti. Buna göre, itirafçı olan denizci eski bir subay, Sami kod adlı FETÖ mensubunun Ankara Balgat'taki evine görüşmeye gittiğini, burada Saral ile karşılaşması üzerine geri döndüğünü anlatmıştı.

