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Eski dostlar arasında kriz çıktı! Işın Karaca 'Beğenmedim' deyince Demet Akalın çıldırdı

22.09.2023 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, bugün Müge ile Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Açıklamalarıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Işın Karaca, Demet Akalın'ın yeni şarkısı 'Bana Yolla'yı beğenmediğini itiraf etti. Akalın ise, Işın Karaca'nın yorumunun ardından sosyal medyada peş peşe paylaşımlar yaparak gönderme yaptı.

Açıklamaları, sosyal medya paylaşımları ve güçlü sesiyle adından sıkça söz ettiren Işın Karaca geçtiğimiz günlerde 'Artık saklamak zor geliyor' diyerek hastalığını açıklamıştı. Alopeci Universal (AU) adlı hastalıkla mücadele eden Karaca, saçkıranın son evresiyle savaştığını duyurmuştu.

Ünlü şarkıcı bugün Müge ile Gülşen'le 2. Sayfa programının konuğu oldu. Buradaki açıklamalarıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Karaca eski dostu Demet Akalın ile karşı karşıya geldi.

Programının sunucularından Gülşen, Işın Karaca'nın bir açıklamasının üzerine şarkıcıya, ''Arkadaşın Demet Akalın'ın 'Bana Yolla' şarkısını dinlemedin mi? sorusunu yöneltti. Karaca, 'Dinledim' cevabını verdikten sonra 'Nasıl buldun?' sorusuna 'Beğenmedim' dedi.

Müge Dağıstanlı ise, Karaca'ya bu fikrini Akalın'a söyleyip söylemediğini sormasının ardından, ünlü şarkıcı 'Yok, konuşmuyoruz bu aralar. Görüşemiyoruz' cevabını verdi.

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'HERKESİN BİR KAPASİTESİ VAR'

Demet Akalın'dan Işın Karaca'nın yorumuna jet yanıt geldi. Demet Akalın "Benden bir şey saklayabileceğine inanan herkesi tebrik ederim. Unutmayın ya içime doğar ya karşıma çıkar." yazılı paylaşımına 'Her şey tam da böyle, çok temiz güze kalbimiz var çünkü' notunu paylaştı.

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Ardından bir takipçisinin yorumuna karşılık olarak şunları yazdı:
"Oh keyfim için çıkardım. Oh canım sağolsun. E biz de milletin yıllardır olmayan şarkılarına çok güzel dedik! Ama fake hesaplardan hiç geçirmedik."

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Akalın, yaptığı göndermenin ardından ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın röportajından bir kareyi daha paylaştı. Röportajda Düzyatan, ''Yani artık istemediğim bir şeyi yapmıyorum ya da olmak istemediğim bir grubun içinde olmuyorum. Herkesten mükemmeliyetçilik beklemiyorum. Herkesin bir kapasitesi olduğunu bir şekilde kabullendim.'' ifadelerini kullanıyor.

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