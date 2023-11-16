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Eski dünürler köy meydanında çatıştı, 1 kişi ağır yaralandı

16.11.2023 10:19 | Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar’da boşanma davasından dolayı aralarında husumet bulunan eski dünürler köy meydanında çatıştı.

Olayda üzerine av tüfeği ile ateş açılan eski damadın kardeşi ağır yaralandı.

Olay, İscehisar ilçesine bağlı Çalışlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.A., isimli şahıs boşanan kızından dolayı aralarında husumet bulunan eski damadının kardeşi M.A. ve onun akrabası olan C.A., ile telefonda tartıştı. Ardından taraflar köy meydanında karşılaşınca bir birlerine silahla saldırdı. M.A., iddiaya göre, eski dünürleri A.A.’nın üzerine tabanca ile 3 el ateş açtı. Bunun üzerine yanında bulunan tüfekle A.A.’da karşılık verdi. Olayda tüfekten çıkan saçmalarla M.A., yüzü, eli ve bacağından vurularak ağır yaralandı. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi ile M.A., bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay sonrası bölgeye gelen jandarma ekipleri ise A.A.’yı gözaltına alırken, savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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