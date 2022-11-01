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Eski eşi Burcu Kıratlı'yı yalanlayan Sinan Akçıl Aleyna Kalaycıoğlu ile ilişkisini ilan etti

01.11.2022 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burcu Kıratlı, eski eşi Sinan Akçıl ile Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu arasındaki aşk iddiasını yalanlayarak "Aleyna, Sinan'a 'abi' diyordu" dedi. Katıldığı bir etkinlikte bu konuyla ilgili konuşan Akçıl, "Burcu yalan söylüyor. Aleyna bana hiçbir zaman öyle bir şey söylemedi. İlişkimiz güzel gidiyor" diyerek aşkını ilan etti.

Eski eşi Burcu Kıratlı'yı yalanlayan Sinan Akçıl Aleyna Kalaycıoğlu ile ilişkisini ilan etti

Geçtiğimiz günlerde birlikte düet yapan Sinan Akçıl ile eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu'nun aşk yaşadığı iddia edildi. Katıldığı bir davette ikinci kez boşadığı Akçıl'ın özel hayatı hakkında konuşan Burcu Kıratlı, "Aleyna daha önce annesiyle şarkı istemeye gelmişti, Sinan'a 'abi' diyordu" diyerek kafaları karıştırdı. Dün akşam bir etkinliğe katılan Akçıl ise eski eşini yalanladı.

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"BURCU YALAN SÖYLÜYOR, ALEYNA İLE İLİŞKİMİZ VAR"

Magazin Burada kameralarına Kendisinden 16 yaş küçük Aleyna Kalaycıoğlu ile birlikteliğinden bahseden Sinan Akçıl, "Aleyna annesiyle zaten bir kez geldi. Asla abi falan demedi. Burcu yalan söylüyor" dedi.
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Kalaycıoğlu ile ilişkisini de ilan eden Akçıl, "Aşk haberlerinden hiç rahatsız değilim. Evet doğrudur, güzel bir birlikteliğe başladık. Çok da mutluyuz. Aleyna'nın her zaman arkasındayım. Çünkü yetenekli ve çalışkan bir kız" ifadelerini kullandı.


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