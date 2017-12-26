Eski eşi kabusu yaşatmıştı! Genç oyuncu polis zoruyla duruşmaya getirilecek

Şikayetçi İzmir’den İstanbul’daki menajerinin yanına kaçmıştır” dedi. Duruşmaya zorla getirilmelerine karar verilen Zeynep Elçin, yaklaşık bir buçuk yıl evli kaldıktan sonra boşandığı eşinden gördüğü şiddet yüzünden oyunculuk eğitimine bir süre ara verdiğini ve evde kilitli kalarak hapis hayatı yaşadığını iddia etmişti.
21 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki davaya göre oyuncu Zeynep Elçin (27), 2014’te evlendikten sonra eşiyle İzmir’e yerleşti. İddiaya göre eşi Zeynep Elçin’e şiddet uyguladı. Yaklaşık iki ay eve kilitledi. Oyunculuk eğitimi yarım kalan Elçin’in haberleşme imkânı kısıtlandı ve evde hapis hayatı yaşadı. Evden kaçamayan ve eşinden korkan Elçin, bebeğini düşürdü. Kumar borcu bulunan Hüseyin Yiğit’in bir gün alacaklıları eve gelerek borcunu ödemezse eşini ellerinden alacaklarına dair tehdit etti. Hüseyin Yiğit de eve kilitlediği eşini memleketine götürdü. Zeynep Elçin de oradan kaçarak daha önce oyunculuk eğitimi aldığı İstanbul’daki hocasının evine sığındı.
SETİ BASAR SENİ ÖLDÜRÜRÜM
Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; İstanbul’da Zeynep Elçin’i bulan Hüseyin Yiğit restoranda, “Benden asla boşanmayacaksın. Oyuncu olmana da izin vermeyeceğim. Seti basar seni öldürtürüm. Kendim mi yapacağım sanıyorsun, 5-10 bin lira verir adamlarıma ve sık şunun kafasına derim” diyerek ölümle tehdit etti. Eşini zorla arabaya bindiren Hüseyin Yiğit yolda sigara almak için durunca bunu fırsat bilen Zeynep Elçin oradan kaçtı. Telefonunu arabada düşüren Zeynep Elçin eşinden şikayetçi oldu. Elçin daha sonra şiddet gördüğü ve tehdit edildiği iddiasıyla boşanma davası açtı. Hüseyin Yiğit de, “görüşürüz Elçin görüşürüz bunların hepsinin hesabını tek tek vereceksin”, “fazla sürmez öğrenirim hangi set gelip rezil olacaksın orda rezil”, “adi”, “Senin o yamuk burnunu yamultacağım”, “Canına mı susadın sen”, “Escort mu artık işin” ve ‘seni çürüteceğim” gibi çok sayıda mesaj göndererek eşini tehdit etti. Hüseyin Yiğit’e tehdit, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, özel hayatın gizliliğini ihlal ve ifşa etmek ve hakaret suçlarından 7 yıldan 21 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
YENİ BOŞANDIK, TEHDİT ETMEDİM
Davanın ilk duruşmasında savunma yapan sanık Hüseyin Yiğit, bir işçi ailesinin çocuğu olarak Almanya’da büyüdüğünü belirterek şunları söyledi: “Üniversite mezunuyum. 2012’de Türkiye’ye geldim ve İzmir’e yerleştim. İzmir’de tanıştık ve evlendik. Bir yıl birlikte oturduk. Boşanma davası yeni sonuçlandı. Boşanma davasından sonra onunla görüşmedim” dedi. Zeynep Elçin’in nerede durduğunu bilmediğini savunan Hüseyin Yiğit, şantaj ve tehdit iddialarını reddetti. Mahkeme davetiyeye rağmen duruşmaya katılmayan şikayetçi Zeynep Elçin’in zorla duruşmaya getirilmesine ve sanık Hüseyin Yiğit’e verilen adli kontrol kararının kaldırılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.
MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER YAŞANDI?
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