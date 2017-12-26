Eski eşi kabusu yaşatmıştı! Genç oyuncu polis zoruyla duruşmaya getirilecek

Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki davaya göre oyuncu Zeynep Elçin (27), 2014’te evlendikten sonra eşiyle İzmir’e yerleşti. İddiaya göre eşi Zeynep Elçin’e şiddet uyguladı. Yaklaşık iki ay eve kilitledi. Oyunculuk eğitimi yarım kalan Elçin’in haberleşme imkânı kısıtlandı ve evde hapis hayatı yaşadı. Evden kaçamayan ve eşinden korkan Elçin, bebeğini düşürdü. Kumar borcu bulunan Hüseyin Yiğit’in bir gün alacaklıları eve gelerek borcunu ödemezse eşini ellerinden alacaklarına dair tehdit etti. Hüseyin Yiğit de eve kilitlediği eşini memleketine götürdü. Zeynep Elçin de oradan kaçarak daha önce oyunculuk eğitimi aldığı İstanbul’daki hocasının evine sığındı.

SETİ BASAR SENİ ÖLDÜRÜRÜM

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; İstanbul’da Zeynep Elçin’i bulan Hüseyin Yiğit restoranda, “Benden asla boşanmayacaksın. Oyuncu olmana da izin vermeyeceğim. Seti basar seni öldürtürüm. Kendim mi yapacağım sanıyorsun, 5-10 bin lira verir adamlarıma ve sık şunun kafasına derim” diyerek ölümle tehdit etti. Eşini zorla arabaya bindiren Hüseyin Yiğit yolda sigara almak için durunca bunu fırsat bilen Zeynep Elçin oradan kaçtı. Telefonunu arabada düşüren Zeynep Elçin eşinden şikayetçi oldu. Elçin daha sonra şiddet gördüğü ve tehdit edildiği iddiasıyla boşanma davası açtı. Hüseyin Yiğit de, “görüşürüz Elçin görüşürüz bunların hepsinin hesabını tek tek vereceksin”, “fazla sürmez öğrenirim hangi set gelip rezil olacaksın orda rezil”, “adi”, “Senin o yamuk burnunu yamultacağım”, “Canına mı susadın sen”, “Escort mu artık işin” ve ‘seni çürüteceğim” gibi çok sayıda mesaj göndererek eşini tehdit etti. Hüseyin Yiğit’e tehdit, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, özel hayatın gizliliğini ihlal ve ifşa etmek ve hakaret suçlarından 7 yıldan 21 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.