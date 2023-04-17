Eski eşi şikayetçi olmuştu! 70 kilo veren Okan Karacan’ı görenler tanıyamadı! "Adama ne olmuş böyle"

Eski eşi Zeynep Kadıoğlu ile alacak verecek meselesi yüzünden karakolluk olan Okan Karacan hakkında yeni iddialar gündeme gelmişti. Karacan'ın 3 ay önce boşandığı eski eşi Zeynep Kadıoğlu'nun kardeşinin burnunu kırdığı iddia edilmişti. Gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan Karacan'ın son halini görenler tanıyamadı.

Çektiği videolar ile eşine seslenen ünlü isim "Geliyorum Zeynep Karacan kapıya çık, alacağım o çocukları çatır çatır. Sen o şirketin ortağı değilsin. Alacaklarımı vereceksin" dedi.

Ünlü ismin videolarını görenler "Eski halinden eser kalmamış", "Adam ne hale gelmiş", "Adama ne olmuş böyle", "Tanıyamadım bir an" yorumlarında bulundu.

ZEYNEP KADIOĞLU AÇIKLAMA YAPTI

Okan Karacan tarafından tehdit edildiğini söyleyen Zeynep Kadıoğlu ise "Eski eşim Okan Karacan tarafından tehdit edilmekteyim. Eski eşim daha önce 29.03.2023 tarihinde çalıştığım iş yerime gelerek uzaklaştırma kararını ihlal etmiş ve son olarak 15.04.2023 tarihinde oturduğum evime gelerek annem Emine Kadıoğlu'nu ve ablam Zerrin Kadıoğlu'nu darp ederek hastanelik etmiştir." dedi.

"CAN GÜVENLİĞİMİZ TEHDİT ALTINDA"

Uzaklaştırma kararı olduğunu söyleyen Kadıoğlu açıklamasında "Okan Karacan isimli hesabından ve özel numaralardan arayarak sürekli biçimde beni ve ailemi yoğun biçimde tehdit edip hakaretler etmesine rağmen eski eşim gözaltından serbest bırakılmıştır. Ben ve ailem kendisi hakkında şikayetçi olduk. Can güvenliğimiz tehlike altında. Eski eşim Okan Karacan tarafından bütün kamuoyu önünde açıkça tehdit edilmekte olduğumu duyuyorum" cümlelerine yer verdi.



