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Hamal dizisi başlamadan ertelendi! Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen'den ilk kare geldi

Oktay Kaynarca, Fahriye Evcen ve Caner Cindoruk'u aynı projede buluşturan ATV'nin yeni dizisi Hamal'da beklenen takvim değişti. Eylül ayında sete çıkması planlanan dizinin çekim tarihi ertelenirken Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen'den ilk kare de geldi.

Hamal dizisi başlamadan ertelendi! Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen'den ilk kare geldi
Öznur Yaslı İkier

Hamal dizisinde hazırlıklar sürerken çekim takviminde değişiklik yapıldı. Oktay Kaynarca, Fahriye Evcen ve Caner Cindoruk'u aynı projede buluşturan ATV dizisinin eylül ayında başlaması beklenen çekimleri ertelendi.

Deniz Tural'ın aktardığı bilgilere göre, dizinin ekibi yeni takvim kapsamında 14-15 Eylül tarihlerinde sete çıkacak. Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen'den de ilk kare geldi.

Hamal dizisi başlamadan ertelendi! Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen den ilk kare geldi 1

İkilinin partnerliği heyecan yaratırken ilk kare kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İki star oyuncu dizide Kemal ve Hayat rollerine hayat veriyor.

HAMAL KONUSU NE?
ATV'nin yeni dizisi Hamal, sırtında yalnızca yük değil; geçmişini, büyük acılarını ve sırlar taşıyan Hamal Kemal ile hayatın içinden gelen Hayat karakterinin kesişen yollarını anlatıyor. Dizi, geçmişten gelen hesaplaşmalar, güç, sadakat, derin bir intikam ve aşk hikayesini ekrana taşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hamal Fahriye Evcen Oktay Kaynarca
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