YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Eski eşini öldüren polis intihar etti

Eski eşini öldüren polis intihar etti

İHA İHA
07.03.2024 09:53
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’in Tarsus ilçesinde polis memuru, eski eşini öldürüp intihar etti.

Olay, ilçeye bağlı Yenice Mahallesi’nde demir yolları kenarında meydana geldi. İddiaya göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mustafa Yıldır (41), 1 yıl önce boşandığı eşi Mervegül Bayer (31) ile bir süre görüştü.

Görüşmenin ardından polis memuru Mustafa Yıldır, tartıştığı eski eşi Mervegül Bayer’i tabancayla kafasından vurdu. Polis Yıldır, sonra kendi kafasına ateş ederek intihar etti. Olayı duyan çevredekiler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin Mervegül Bayer’e müdahale etmesinin ardından Bayer, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çöp konteynerine çarpan motosiklet sürücüsü yaşam mücadelesini kaybettiÇöp konteynerine çarpan motosiklet sürücüsü yaşam mücadelesini kaybetti
Kocaeli'de eski damadıyla tartışırken merdivenlerden düşen kadın yaralandıKocaeli'de eski damadıyla tartışırken merdivenlerden düşen kadın yaralandı
Tekirdağ’da uyuşturucuya geçit yokTekirdağ’da uyuşturucuya geçit yok
Anahtar Kelimeler:
Mersin

Mersin Namaz Vakitleri 7 Mart Perşembe

İmsak
05:38
Sabah
06:57
Öğle
12:58
İkindi
16:14
Akşam
18:48
Yatsı
20:02

Mersin Nöbetçi Eczaneler 7 Mart Perşembe

Yaren eczanesi
Akdeniz
Metin eczanesi
Akdeniz
Makam eczanesi
Tarsus
Mira eczanesi
Silifke
Sinem eczanesi
Yenisehir
Soli eczanesi
Mezitli
Berna eczanesi
Tarsus
Tümünü Göster
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Adidas, Puma, New Balance... Ünlü markalarda sepet fırsatları

Adidas, Puma, New Balance... Ünlü markalarda sepet fırsatları

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.