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Eski eşyalar işlenerek yeniden ekonomiye kazandırılıyor

20.03.2023 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’un Kavak ilçesinde eski eşyalar Halk Eğitim Merkezinde işlenerek yeniden ekonomiye kazandırılıyor.

Eski eşyalar işlenerek yeniden ekonomiye kazandırılıyor

Kavak Halk Eğitim Merkezinde açılan kurslarda kursiyerlere el işi ürünlerinden süs eşyası yapımına kadar farklı alanlarda eğitimler veriliyor. Bu çerçevede kullanılmayan eski ev eşyaları, sandalyeler ve atık malzemeler ile yenilenerek ekonomiye kazandırılıyor. Konuyla ilgili bilgilendirmede bulunan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zekeriya Ersoy, kursiyerlerin "Sıfır Atık Projesi" çerçevesinde de çalışmalar yaptığını ve kurslarda kumaş, düğme, plastik gibi atıkları değerlendirerek yeniden ekonomiye kazandırdıklarını ifade etti.
Evlerde kullanılmayacak durumda bulunan sandalye ve yıpranmış eşyaları da atıl malzemeleri kullanarak yeniden ekonomiye kazandırdıklarını anlatan Ersoy, "Kavak Halk Eğitim Merkezi olarak Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu Sıfır Atık geri dönüşüm projesinden sonra biz de eskimiş sandalyeleri, atık perde güpürleriyle ve kumaşlarla birleştirip yeni hale getiriyoruz. Böylece hem aile bütçesine katkı sağlanıyor hem de kurum olarak biz maddi olarak katkı sağlamış oluyoruz. Ailelerin eski eşyaları yenileme çalışmaları sayesinde gereksiz masraftan kurtuluyor. Günümüzde yeni bir eşya satın almak kolay değil. Bu nedenle kursiyerlerimizle evlerde eskimiş, çürümüş, kırılmış, boyaları dökülmüş, fiskos, sehpa, sandalye gibi eşyaları kurs merkezlerimize taşıyoruz. Önce tamir ediyoruz, sonra da yeniden şekillendiriyoruz. Böylece eski sandalyeleri tümüyle atık malzemeleri kullanarak yenileyerek ailelerin bütçelerine ciddi katkı sağlıyoruz" diye konuştu.

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