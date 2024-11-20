Eski Fenerbahçeli Enner Valencia'nın golü taraftarları üzdü! Rakip takımı adeta ipe dizdi...

Bir dönem Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen ve gol kralı ünvanı kazanan Enner Valencia, 35 yaşında döktürmeye devam ediyor. Ülkesi Ekvador adına dün oynanan maçta adeta slalom yapan Valencia'nın golü tıklanma rekoru kırdı.

RAKİP TAKIMI ÇALIMA DİZDİ

35 yaşındaki Valencia, topla buluşur buluşmaz, Kolombiya savunmasını çalıma dizdi. Aralarında Galatasaraylı Davinson Sanchez'in de bulunduğu Kolombiya ağlarına attığı gol kısa süre içinde viral oldu.

EKVADOR MAÇI KAZANDI

56 dakika boyunca 10 kişi oynayan Ekvador, maçı 1-0 kazandı. Maçın yıldızı Enner Valencia seçildi. Bu performansıyla Fenerbahçeli taraftarları kıskandıran Valencia, bazı taraftarlar tarafından "keşke ayrılmasaydı" dedirtti.