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Eski Fenerbahçeli Enner Valencia'nın golü taraftarları üzdü! Rakip takımı adeta ipe dizdi...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
20.11.2024 16:31
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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Enner Valencia, Kolombiya ağlarına öyle bir gol attı ki, sosyal medyada kısa süre içinde gündeme oturdu. Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Valencia, 35 yaşında olmasına rağmen müthiş bir gole imza attı.

Eski Fenerbahçeli Enner Valencia'nın golü taraftarları üzdü! Rakip takımı adeta ipe dizdi...

Bir dönem Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen ve gol kralı ünvanı kazanan Enner Valencia, 35 yaşında döktürmeye devam ediyor. Ülkesi Ekvador adına dün oynanan maçta adeta slalom yapan Valencia'nın golü tıklanma rekoru kırdı.

RAKİP TAKIMI ÇALIMA DİZDİ

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35 yaşındaki Valencia, topla buluşur buluşmaz, Kolombiya savunmasını çalıma dizdi. Aralarında Galatasaraylı Davinson Sanchez'in de bulunduğu Kolombiya ağlarına attığı gol kısa süre içinde viral oldu.

EKVADOR MAÇI KAZANDI

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56 dakika boyunca 10 kişi oynayan Ekvador, maçı 1-0 kazandı. Maçın yıldızı Enner Valencia seçildi. Bu performansıyla Fenerbahçeli taraftarları kıskandıran Valencia, bazı taraftarlar tarafından "keşke ayrılmasaydı" dedirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Ekvador Enner Valencia fenerbahçe
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